موعد ومكان عزاء والدة محمود الليثي.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - يتلقى المطرب الشعبي محمود الليثي، وشقيقه حمادة الليثي، عزاء والدتهما، مساء غدًا الأحد، بمسجد عمر مكرم.





وفاة والدة محمود الليثي وحمادة الليثي

ورحلت عن عالمنا أمس الجمعة، والدة الفنان محمود وحماده الليثي، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة نقلت على أثرها لإحدى المستشفيات.





و شيع امس محمود الليثي جنازة والدته، من مسجد الحصري عقب صلاة العصر، وحرص عدد من الفنانين المقربين له على الحضور ومواساته أبرزهم، عبد الباسط حمودة، وفاء عامر، عمر كمال.





نجوم الفن ينعون والدة محمود الليثي

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي والدة المطرب محمود الليثي، وكان من أبرزهم سعد الصغير، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" البقاء والدوام لله، انتقلت إلى رحمة الله والدة النجم محمود الليثي والنجم حمادة الليثي إنا لله وإنا إليه راجعون.. ألف رحمة ونور تنزل على قبرك يا أمي في الجنة بإذن الله".



ونعى المنتج أحمد السبكي المطرب محمود الليثي في وفاة والدته، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا:" تنعي شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع والمنتج أحمد السبكي وكافة العاملين بها ببالغ الحزن والأسى والدة الفنان محمود الليثي تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته".