انتو نبض هيدا النجاح.. إليسا توجه رسالة للجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم - عبرت الفنانة إليسا عن سعادتها بردود الفعل وتفاعل الجمهور على أحدث ألبوماتها الغنائية “أنا سكتين” الذى طرحته خلال الفترة الماضية، ونشرت بوستر الألبوم، معلقة: «مبسوطة كتير بتفاعلكم مع ألبوم أنا سكّتين، بفضلكم فرحتي كبيرة، شكرا من كل قلبي على محبتكم وعلى دعمكم، إنتوا باختصار وفي كلمتين، نبض هيدا النجاح، حقيقة، فرحانة معاكم وفيكم».

كلمات أغنية "أنا سكتين":



ويقول مقطع من الأغنية:" تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق.. دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين".

نجاح ألبوم انا سكتين

سبق، احتفلت المطربة اللبنانية إليسا بنجاح ألبومها الجديد “ أنا سكتين” خلال الأيام الماضية، أقامت حفلًا خاصًا للاحتفال مع أصدقائها بنجاح الألبوم وقامت بغناء مجموعة كبيرة من أغاني الألبوم وسط تفاعل كبير من الجمهور، حقق أغنية "أنا سكتين" والتي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، مما جعلها أن تكون الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي، وقد وصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبدالله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم

أحدث أعمال إليسا

ومن ناحية اخري، تستعد الفنانة إليسا لإحياء حفل غنائي في بيروت، وتحديدًا يوم 18 من شهر يوليو المقبل، ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أغانيها المميزة.

آخر أعمال إليسا

وكانت آخر أعمال إليسا هي أغنية «ماتندم على شي»، من كلمات على المولى، ألحان صلاح الكردي، توزيع جمال ياسين، حيث حققت الأغنية نجاحا كبيرا وتجاوزت 12 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وايضا أغنية «العقد»، التي تم طرحها في أغسطس الماضي والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، من ألحان محمد يحيي وكلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع جلال الحمداوي، وتقول كلمات الأغنية: “العقد ده.. عقدتني.. والسلسة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. أسمك مكتوب عليه.. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه.. خد اللى ليك ونفضها.. وعد اللى بيقول كلمة يطلع قدها”.