نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة غامضة من نيللي كريم بعد طلاقها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نيللي كريم متابعيها منشورًا جديدًا، بعد طلاقها من لاعب الإسكواش المعتزل هشام عاشور خلال الساعات القليلة الماضية، صورة من خلال حسابها الرسمي بموقع انستجرا، عبر خاصية الإستوري، جاء فيه: أحيانًا الإنسان يجد نفسه ما بين اللا مكان.

طلاق نيللي كريم وهشام عاشور

ومن جانبه، فاجأت نيللي كريم جمهورها بـ قصة ارتباطها بـ هشام عاشور لاعب الاسكواش الشهير، حيث جمعتهما العديد من الصور قبل إعلان الزواج، لكن لم يكن يعلم الجمهور علاقتهما وخطبتهما أيضًا، فقد ظهرا معًا في أكثر من مناسبة منها صور في الساحل الشمالي برفقة أًصدقائهما، كما تواجدا سويا في المباراة الافتتاحية لأكاديمية غزالة باي للإسكواش لشقيقه رامي عاشور في الساحل الشمالي.

زواج نيللي كريم وهشام عاشور

ويذكر ان زواج نيللي كريم وهشام عاشور استمر عامين ونصف العام، كانت نيللي أكبر من عريسها بنحو 8 سنوات، فهشام عاشور يبلغ من العمر 39 عام، أما عمر نيللي كريم 47 عام، لكن الحب بينهما كان قادرًا على تجاوز أزمة السن ولم يهتم أحدهما بانتقادات الجمهور .

عمل جمع بين نيللي كريم وهشام عاشور

شارك هشام عاشور، بالتمثيل طليقته الفنانة نيللي كريم في مسلسل عملة نادرة، وتعرضت وقتها لانتقادات لاذعة حيث قال البعض إنها تجامل زوجها، المسلسل من بطولة النجمة نيلي كريم بجانب النجم السوري جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بجانب عدد هائل من النجوم الشباب، العمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب.

اخر اعمال نيللي كريم

وكان اخر اعمال نيللي كريم هو مسلسل فراولة والذعي عرض على قناة DMC في وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024،المسلسل تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.