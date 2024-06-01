نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين الدراما والسينما.. تعرف على أحدث أعمال منة شلبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة منة شلبي في الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث تشارك في بطولة 4 أعمال هم «الهوى سلطان، فرقة الموت، كونداليني، سيدتي العويلة»، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية تفاصيل الأعمال الأربعة..

مسلسل سيدتي العويلة

تواصل منة شلبي التحضير لمسلسل «سيدتي العويلة»، والعمل يدور في إطار موسيقي شعبي، ومن المقرر بدء التصوير قريبًا، والمسلسل ينتمي للأعمال الدرامية القصيرة، حيث يتكون من 8 حلقات، والعمل من تأليف تامر حبيب، ومن إخراج هادي الباجوري، ومن المقرر بدء تصويره قريبًا، كما يطغى على أجواء العمل ميوزيكال ويحتوي على 12 أغنية كتبها جميعًا تامر حبيب تحت قيادة مخرج العمل هادي الباجوري، وتقرر عرض العمل خارج الموسم الرمضاني 2024، والعرض سيكون في الأوف سيزون.

فيلم فرقة الموت

وتنتظر منه في السينما فيلم «فرقة الموت»، التي تشارك أحمد عز بطولته، ويدور في إطار أكشن تاريخي تشويقي، وتظهر خلاله بشخصية «سميرة» التي تشارك في مقاومة الاحتلال الانجليزي خلال الفترة الزمنية التي يدور بها العمل، ويشارك في البطولة إلى جانب أحمد عز ومنة شلبي كل من آسر ياسين، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سماح أنور، رشدي الشامي، عصام عمر، وخالد كمال، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب.

فيلم الهوى سلطان

انتهت منة شلبي في الفترة الماضية من تصوير فيلم «الهوى سلطان»، الذي يشاركها بطولته أحمد داود، والفيلم يدور في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته سوسن بدر، أحمد خالد صالح، سماح أنور، وجيهان الشماشرجي، والعمل من تأليف وإخراج هبة يسري وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، حيث تجسد منة دور موظفة بمصلحة حكومية لديها عقدة من الرجال بسبب زواج والدها وهى صغيرة من امرأة أخرى بعد وفاة والدتها بفترة قصيرة، لكنها تقع في حب الفنان أحمد داش.

فيلم كونداليني

تواصل منة شلبي حاليًا التحضير لفيلم «كونداليني»، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لـ ميرنا الهلباوي، ويشاركها البطولة ظافر العابدين، وسيبدآن تصوير أول مشاهد فيلمهما في الهند خلال شهر أغسطس المقبل، والعمل من إخراج محمد سلامة وجاري التعاقد مع باقي الأبطال في الفترة الحالية، الفيلم مقتبس من رواية تحمل نفس الأسم، للكاتبة ميرنا الهلباوي، واختار صناع الفيلم التصوير في الهند ليناسب الأجواء الهندية التي تحمل اسم العمل معناه، حيث تعني كلمة “كونداليني” بالهندية أو الهندوسية شكل من أشكال الطاقة الأنثوية الإلهية عند شاكرا مولادارا، ومفهوم مهم في شيفا تانترا “إله هندي”، هذه الطاقة يعتقد أنها تؤدي إلى التحرر الروحي.