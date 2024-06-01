نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمي يكشف عن بوستر فيلم عصابة الماكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بوستر فيلم عصابة الماكس، وعلق: استنوني في فيلم عصابة الماكس.. فيلم عيد الأضحى بجميع دور العرض المصرية.

موعد عرض فيلم عصابة الماكس

من المقرر أن يخوض فيلم عصابة الماكس سباق موسم أفلام عيد الأضحى، تأليف أمجد الشرقاوي وإخراج حسام سليمان، يضم الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، كريم فهمي، صلاح عبد الله، حمدي المرغني، حمو بيكا، محمد ثروت، وآخرين، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

قصة فيلم “عصابة المكس”

فيلم “عصابة المكس” تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي حول عائلة المكسيكي في إطار كوميدي حول المكسيكي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

أبطال فيلم عصابة الماكس

فيلم عصابة المكس من إخراج حسام سليمان في أول تجاربه الإخراجية، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة: أحمد فهمي، ولبلبة، وروبي، وأوس أوس، وحاتم صلاح، مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن إنتاج اتحاد الفنانين وليجسي برودكشن للانتاج الفني.

موعد عرض فيلم “عصابة المكس”

الفيلم سيعرض في موسم عيد الاضحي ويستمر خلال موسم صيف 2024، ليكون هذا الفيلم بمثابة عودة لأحمد فهمي للسينما للعام الثاني على التوالي بموسم عيد الاضحي حيث عرض له في نفس التوقيت العام الماضي فيلم "مستر اكس" والذي حقق أعلى إيراد في عام ٢٠٢٣ في مصر والوطن العربي مجتمعين.

أحدث أعمال احمد فهمي

ويخوض احمد فهمي تجربة فيلم "عائلة المكسيكي" اخراج حسام سليمان في اول تجاربه الاخراجية بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين منهم محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهم، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي.

آخر أعمال أحمد فهمي

والجدير بالذكر ان اخر اعمال أحمد فهمي هو فيلم مستر إكس، تأليف وإخراج أحمد عبدالوهاب وشارك فيه محمد أنور، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، هنا الزاهد وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم إبراهيم فايق، مجدي عبدالغني، بيج رامي، عمرو يوسف وغيرهم.