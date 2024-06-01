نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب عام.. لقطات من حفل مروان موسى وعفروتو في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد حفل مروان موسى وعفروتو، الذي اشترك الثنائي في إحيائه أمس تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذين حرصوا على حضور الحفل منذ بدايته وحتى انتهاء الحفل، ويعتبر الحفل عودة مروان بعد غياب عام، وحضره مجموعة كبيرة من الشباب المُحبين لأغاني مروان موسى.

تفاصيل مروان موسى وعفروتو في مصر

بدأ مروان موسى فقرته الغنائية وسط تفاعل جماهيري كبير، كما شاركه الغناء صديقه مغني الراب عفروتو، واشعلوا حماس الجمهور بمجموعة اغاني أبرزها «برازيلي وأسمر»، وغنت معه أيضًا صديقته «نورين» لتكمل مفاجآت الحفل بمشاركة النجوم اصدقاء مروان، وخلال غناء أغنية «بطل العالم» صاحب مروان مجموعة من الأطفال على المسرح للغناء والرقص معه، وحملت الحفلة عنوان «عودة بطل العالم».

أحدث أعمال مروان موسى

ومن ناحية اخري، طرح مطرب مروان موسى أغنيته الجديدة والتي جاءت بعنوان "روك ستار"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتعاون مروان موسى في الأغنية مع مطرب الراب أرسينك، ويُعد هذا التعاون الأول بينهما، وحقق الفيديو كليب مشاهدات عالية فور طرحه.

كلمات اغنية روك ستار

إدونا بس شوية مساحة كفاية سحلات في الساحة عايزين بس ليلة واحدة نعيش ف أجواء مرتاحة

فكك من كل اللي فات ده كان Brova بيبدأ ال Show بجد لما بـ Show Up مابديش لهاوي Chapeau ياض ماسمعش صوتك اصلك قميص، صاحبك بلوڤر،مش قصدي موضة

قصدي ان السوق ده نفس ال Product ‏ًSignal وClose Up سيبنا من ده واعدل ال Focus الغلطة ب فورة

كينج اللعبة ولعبي موته مقفل يسطى ب Score طرش قاطع ع السكة وال Short Cuts والجايه Global سيجما وعندي List ب كذا Lover زي Casanova

داخلة الألماني ع الجون زي Toni Kroos أو Klose كورة في ال zone وزي ما سينك قال الغلطة ب فورة والواد فعلًا معسل موت ف يتشد جوزة لو معتبرني شوكة هاتلاقيني وقفت في زورك

هي بتحب ال Coca من غير ال Cola اسلم واستلم اديها بوسة تديني بلوزة كنت مستني دورك قلبت الشمندورة يسطا انتو مفيكيين الصورة فا مسميكوا كروما

اخر اعمال مطرب الراب مروان موسى

والجدير بالذكر ان اخر اعمال مطرب الراب مروان موسى، هي أغنية إفريقيا وأمريكا، والذي طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا بعد طرحه على الفور، وحققت الأغنية مشاهدات وصلت إلى 382 ألف عبر يوتيوب في 4 أيام فقط، وتعاون أيضًا مع عفروتو كموزع موسيقي في أغنيته لاسعين، الذي طرحها عفروتو عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وجاءت الأغنية على طريقة التراب الشعبي، أي مزيج بين أغاني الراب، وأغاني المهرجانات.



