أوس أوس يكشف عن تفاصيل شخصيته فب فيلم "عصابة الماكس"

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أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان محمد أسامة (أوس أوس) أن شخصيته في فيلم "عصابة الماكس "، فيها الكثير من التفاصيل، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل.





تفاصيل شخصية أوس أوس في "عصابة الماكس"

وكشف أوس أوس، في تصريح صحفي، إن تقديم دور مختلف هو السبب الحقيقي في موافقته على الفيلم خصوصا أنه أعجب كثيرا بسيناريو العمل، لأن أهم ما يجذبه للعمل في العادة هو الورق.

وقال أنه يجسد دور أحد أفراد العصابة التي يلتقي بها الفنان أحمد فهمي حيث تشهد الأحداث مفارقات كوميدية، متمنيا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند طرحه بدور العرض السينمائية.

ولفت أوس أوس إلى أن الجمهور سيرى فيلما بشكل مختلف لأن فريق العمل بذل مجهودا ذهنيا وبدنيا كبيرا الأمر الذي سيجعل الجمهور مبهورا بما يراه.





أبطال فيلم "عصابة المكس"

فيلم "عصابة المكس" يضم نخبة من ألمع نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان.

قصة “عصابة المكس”

فيلم “عصابة المكس” تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي حول عائلة المكسيكي في إطار كوميدي حول المكسيكي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.