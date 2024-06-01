نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راديو إنرجي يكرم سيد أسامة عن دور «ميكا» في مسلسل خالد نور وولده نور خالد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كرم راديو إنرجي الفنان الصاعد سيد أسامة عن دوره المميز في مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" الذي عُرض على شاشة قناة إم بي سي مصر خلال شهر رمضان الماضي.

وتسلم سيد أسامة "ميكا" درع التكريم خلال حفل توزيع جوائز "كأس إنرجي للدراما" في موسمه الثامن بأحد الفنادق الكبرى في مدينة السادس من أكتوبر الذي أقيم أمس الجمعة، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

ميكا

وعبر سيد أسامة عن سعادته الشديدة بهذا التكريم، مؤكدًا أن دوره في مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" كان تحديًا كبيرًا بالنسبة له، وأنه بذل قصارى جهده لتقديم شخصية "ميكا" بشكل مقنع.

كما شكر سيد أسامة فريق عمل المسلسل بالكامل، وعلى رأسهم المخرج محمد أمين، على ثقته به ومساندته خلال فترة التصوير.

وجسد سيد أسامة دور "ميكا" في المسلسل بشكل رائع، ونال إشادة كبيرة من الجمهور والنقاد،.ويعد هذا التكريم من راديو انرجي اعترافًا بموهبة ميكا وتألقه في مسلسل خالد نور وولده نور خالد.