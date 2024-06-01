أحمد حلمي من شوارع هولندا يدعم القضية الفلسطينية

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان أحمد حلمي عدة فيديوهات له في شوارع هولندا، خلال ظهور العديد من أعلام دولة فلسطين، بعدما دعم القضية الفلسطينية من خلال مشاركته في مسيرة داعمة لفلسطين أثناء وجوده بشوارع هولندا حضورا لمهرجان روتردام.

أحمد حلمي يدعم القضية الفلسطينية

ومن ناحية اخري، سبق وكرم منتدى الإعلام العربي المنعقد في دبي، النجم أحمد حلمي، الأربعاء الماضي، وأهداه جائزة الثقافة والفنون، تطرق حلمي للقضية الفلسطينية، وقال: “الفن له دور مهم جدا وكبير في تغيير الإنسان والشعوب أنت ممكن تعمل فيلم تغير بيه العالم كله تغير بيه القوانين وتغير بيه مفاهيم الشعوب، انا واحد من الناس المتهمين بالتقصير في تقديم أعمال تخص شعوبنا العربية وتخص الظلم الموجود واللي أحيانًا كتير بنتعرض له.

وأضاف: "أتمنى من كل فنان وأنا أولهم بتمنى أني أقدم الفيلم الجاي يكون بيتكلم عن مُعاناة أهلنا الموجودين بالتحديد في غزة، عايز أقول صدقوني السوشيال ميديا فتحت عيون شباب كتير من الجيل الجديد عندنا في وطننا العربي، وفتحت عيون كتير من الناس الموجودين في أوروبا وأمريكا لأنهم كانوا مش عارفين اللي بيحصل، وكانوا فاكرين إن المجتمع الإسرائيلي على حق.

واختتم حديثه:" بناشد كل صناع الفن في العالم لو قدرنا نقدم الظلم اللي بيحصل ده ونكشفه ونوضحه، ده هيكون دور مهم جدًا لينا، الفيلم النهارده ممكن يكون درع قوي جدًا ومرجع وكتاب يؤرخ حقائق ناس كتير جدًا متعرفهاش ويعيش مئات السنين، عايز أنهي هذه الجلسة بدقيقة حداد ودقيقة حزن من الصمت على أرواح الشهداء في فلسطين ورفح وعلى روح الجندي المصري الشهيد، ويحزنني بشدة أننا لا نملك إلا الصمت والحداد”.

أحدث أعمال أحمد حلمي

يواصل أحمد حلمي في الفترة الحالية تحضيراته لفيلمه الجديد لسه حتة، وتم ترشيح أمينة خليل للمشاركة في البطولة معه وجاري الاتفاق على كافة تفاصيل الفيلم من أجل انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، ويتولي إخراجه هشام فتحي ومن تأليف شريف نجيب، والعمل من نوعية أفلام السيكودراما مع الكوميديا، ويناقش الأمراض النفسية وكيفية مواجهتها.

آخر أعمال الفنان أحمد حلمي



وكان آخر أعمال الفنان أحمد حلمي هو مسرحية ميمو، شارك في بطولتها هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة، وايضا فيلم " واحد تاني" الذي عرض في موسم عيد الفطر للعام الماضي 2022، بطولة أحمد حلمي، نسرين أمين، نور إيهاب، روبي، سيد رجب، أحمد مالك، عمرو عبد الجليل، محمد التاجي، وآخرون، والعمل من إخراج محمد شاكر خُضير.