جيجي.. تعرف على دور روبي في فيلم “عصابة المكس”

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة روبي عن شخصيتها في فيلم «عصابة الماكس» الذى من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحي، ونشرت البوستر الدعائي لها من خلال حسابها الرسمي، علقت: «استنوني في دور جيجي.. فيلم عصابة الماكس.. فيلم عيد الأضحى بجميع دور العرض المصرية».

أبطال فيلم «عصابة المكس »

فيلم «عصابة المكس» من إخراج حسام سليمان في اول تجاربه الاخراجية بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين منهم محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهم، ومن تأليف رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة: روبي ولبلبة وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل.

موعد عرض فيلم “عصابة المكس”



الفيلم سيعرض في موسم عيد الاضحي ويستمر خلال موسم صيف 2024، ليكون هذا الفيلم بمثابة عودة لأحمد فهمي للسينما للعام الثاني على التوالي بموسم عيد الاضحي حيث عرض له في نفس التوقيت العام الماضي فيلم "مستر اكس" والذي حقق أعلى إيراد في عام ٢٠٢٣ في مصر والوطن العربي مجتمعين.

مفاجات فيلم “عصابة المكس”

مفاجآت عديدة يحضرها فريق عمل فيلم “عصابة المكس” للجمهور، ومنها ضيوف الشرف، حيث سيظهر عدد من النجوم ضمن أحداث الفيلم ليشاركوا فريق العمل في رحلتهم بين محافظات مصر، وكشف فريق عمل الفيلم عن المفاجأة الأولى وهي مشاركة النجم أحمد السقا كضيف شرف ضمن الأحداث، حيث انتهى مؤخرا من تصوير المشاهد التي ستجمع بينه وبين أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح في صحراء محافظة الفيوم، وهي ثاني المحافظات المصرية التي تحط فيها "عصابة المكس" رحالها بعد محافظة الإسكندرية.

قصة فيلم “عصابة المكس”

فيلم “عصابة المكس” تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي حول عائلة المكسيكي في إطار كوميدي حول المكسيكي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.