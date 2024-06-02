نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 'رقاصة'.. تفاصيل دور مي عمر ضمن أحداث مسلسل إش إش برمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة مي عمر، لمسلسلها الجديد إش إش، والذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققته بمسلسل نعمة الأفوكاتو، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2024.

تفاصيل دور مي عمر ضمن أحداث مسلسل إش إش

تجسد مي عمر شخصية راقصة من الإسكندرية، خلال أحداث مسلسل إش إش، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

أحدث أعمال مي عمر

ومن ناحية اخري، تواصل مي في الفترة الحالية تصوير فيلمها الجديد الغربان، بطولة عمرو سعد إخراج ياسين حسن، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، وكان من المفترض أن تقدم مي مسلسلا جديدا بعنوان ورد على فل وياسمين، تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج مريم أبو عوف إلا أنه تم تأجيله بسبب انشغال مي بمسلسلها الرمضاني، تنتظر ايضا عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما، تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن، والذي يضم عدد كبير من النجوم منهم هنا الزاهد، هشام ماجد، محمد سلام، خالد أنور، محمد الشرنوبي، مايان السيد، أسماء جلال وآخرين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي ويناقش فكرة قصص الحب التي تنشأ عن طريق السوشيال ميديا.

آخر أعمال مي عمر

وكان آخر أعمال الفنانة مي عمر هو مسلسل نعمة الأفوكاتو، وشارك في بطولة العمل كل من: الفنان أحمد زاهر، أروى جودة، عماد زيادة، لبنى ونس، سلوى عثمان، ولاء الشريف، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي، المسلسل مكون من 16 حلقة، ودارت أحداثه حول شخصية نعمة المحامية الذكية - وقدمت دورها الفنانة مي عمر- إذ تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة في حياتها سواء من جانب زوجها الذي يخونها ويسرقها، كما تركت مكتب المحاماة الذي تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها داخل قهوة بلدي، وايضا مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، وتأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي، وشارك في العمل كل من داليا مصطفى، مراد مكرم، وكان العمل ينتمي لنوعية الأعمال الـ 15 حلقة، وكان هارلي، هو آخر عمل سينمائي قدمته مي عمر وشاركها بطولته محمد رمضان، والذي عرض في العام الماضي، وكان من تأليف وإخراج محمد سمير مبروك.

