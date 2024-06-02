مي عمر تكشف عن تفاصيل مسلسلها في رمضان المقبل 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة مي عمر للعمل على تحضيرات أحدث أعمالها الدرامية والذي يحمل عنوان إش إش، والذي ستشارك به الموسم الرمضاني المقبل 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققته بمسلسل نعمة الأفوكاتو، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2024.

وسوف تجسد مي عمر شخصية راقصة من الإسكندرية، خلال أحداث مسلسل إش إش، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.



وكان من المفترض أن تقدم مي مسلسل جديد عنوان ورد على فل وياسمين، تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج مريم أبو عوف إلا أنه تم تأجيله بسبب انشغال مي بمسلسلها الرمضاني.

أعمال مي عمر المقبلة





جدير بالذكر إنه تستأنف مي عمر في الفترة الحالية تصوير فيلمها الجديد الغربان، بطولة عمرو سعد إخراج ياسين حسن، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم محمد علاء، أسماء أبو اليزيد وآخرون.

آخر أعمال مي عمر

يذكر أن آخر أعمال مي عمر كان مشاركتها في مسلسل مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، وتدور أحداث المسلسل حول "نعمة سعيد أبو علب" المحامية المجتهدة المحبوبة من الجميع، متزوجة من "صلاح" يعمل في محل يبيع منبهات، رغم الحب الكبير من "نعمة" لـ "صلاح" ووقفوها بجانبه في الأزمات، ما أن يحصل على مبلغ مالي كبير يقوم بخيانتها والزواج عليها، وينتهي الأمر بها بعد شجار مع زوجها وزوجته الثانية بضربها ومحاولة قتلها، تنجو "نعمة" من الموت وتعود لتبدأ رحلتها في الانتقام.





أبطال مسلسل "نعمة الأفوكاتو"



يشارك فى بطولة المسلسل بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، تأليف محمد سامي، مهاب طارق وإخراج محمد سامي.