خاص... تامر فرج يكشف لـ "دوت الخليج الفني عن أسباب اعتذاره عن" العيال فهمت "

القاهرة - محمد ابراهيم -

اعتذر الفنان تامر فرج عن المشاركة في مسرحية "العيال فهمت"، التي كان من المقرر تقديمها على المسرح الكوميدي خلال الفترة المقبلة.

قال "تامر " في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني ":" أنا اعتذرت على المشاركة بمسرحية العيال فهمت منذ يومين تقريبًا، نظرًا لظروف بيوقراطية وإدرية تجعل أي فنان يندم أن يشارك بمسرح الدولة، وفي اعلاء قيمة المسرح في مصر، ومنذ البداية هناك معوقات كثيرة منها كانت مسرحية الحفيد ".



رسالة لوم وتوبيخ يوجهها تامر فرج لمسرح الدولة



وأضاف:" والشخص كان بيرضي ويعدي الموقف نعتبرها مجاهدة للوصول لمستوى جيد، وكويس ان الشخص يعمل حاجة ظريفة، ولكن الأسف مع كل عرض ومع كل محاولة مننا أننا نقدم شئ يليق بالجمهور بنقابل بمعوقات جديدة، وسخافات بيوقراطية جديدة بيوصل لحد ما الشخص لم يستحمل ما يراه من مسرح الدولة".



وتابع:" أقدم التحية والتقدير والاحترام والتكريم لكل زملائي الفنانين اللي مازالو مستحملين العمل مع مسرح الدولة حتى الآن بيحاولوا يقدموا فنهم رغبة منهم في اعلاء قيمة المسرح فقط لا غير وليس عندهم سبب آخر حب في المسرح، وحبهم استطاعوا ان يتحملوا السخافات، أقول لهم انتم أقوى وأشجع منى ربنا يقويكم على اللي انتو فيه، ولكن أنا مقدرتش أكمل أكثر من كده ".

آخر أعمال تامر فرج

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان تامر فرج مسلسل بقينا اثنين، والذي حاز على إعجاب الجماهير.

قصة مسلسل بقينا اتنين



مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه حول 15 حلقة فقط في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها.



أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن وهم كل من:

شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال،

يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، عزت زين، عزة لبيب، تأليف أماني التونسي

إخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

