نسرين طافش تهاجم منظمات حقوق المرأة لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - هاجمت الفنانة نسرين طافش منظمات حقوق المرأة مشيرة إلى أن هدفهم ليس الدفاع عن المرأة.

قالت نسرين طافش في تصريحات تليفزيونية:' لا أدعم أي حركة نسوية في العالم، الحركات النسوية أثبتت فشلها في العالم، مفيش منظمة نسوية في العالم حكت عن معاناة المرأة الفلسطينية، ما طلعت امرأة حكت عن معاناة المرأة الفلسطينية.

أضافت:' ربنا ما خلق المساواة، ما في شيء اسمه المساواة، في شيء اسمه العدل، من انعدام العدل إنك تطالب المرأة لتقوم بأشياء مثل الرجل، وهل الرجل بيخلف ويجيب ولاد؟ هذا الشيء غير معقول، أنا مؤمنة بالعدل إن لينا حقوق وواجبات كأنثى، لكن ليه بنحارب بعض هذا تفكير قاصر، إحنا موجودين لنساعد بعض ونعمر الأرض

تسعى الفنانة نسرين طافش، إلى إنهاء الآثار المترتبة بشأن اتهامها بإصدار شيكات دون رصيد بمبلغ 4 ملايين جنيه ومن بينها المنع من السفر، عقب انقضاء الدعوى الجنائية بالبراءة، الأسبوع الماضي.

محامي «طافش»، تسلم اليوم الأربعاء، 4 شهادات من جداول محكمة الجيزة الابتدائية بانتهاء عقوبة حبسها 3 سنوات، إذ تصالحت الفنانة الشابة مع نشوى صلاح الدين، مقيمة الدعوى الجنائية.



مقرر أن يسلم محامي نسرين طافش، الشهادات الـ4 إلى مكتب المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، لرفع اسم موكلته من قوائم الممنوعين من السفر، بعدما سلم نسخة منها إلى إدارة الجوازات والهجرة التابعة لوزارة الداخلية، والمباحث الجنائية في الجيزة، مشيرًا إلى أن القرار النهائي في هذا الصدد سيصدر خلال الساعات المقبلة.