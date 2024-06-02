جيسيكا حسام أفضل ممثلة صاعدة في كأس إنرجي للدراما

القاهرة - محمد ابراهيم - حصلت الفنانة الشابة جيسيكا حسام على أفضل جائزة ممثلة صاعدة في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما مساء أمس الجمعة، وقامت الفنانة إسعاد يونس بتوزيع الجوائز.

جوائز حصلت عليها جيسكا حسام

وكان هذا العام مليئًا بالنجاحات حيث حصدت جيسيكا حسام خلال الأشهر الماضية علي أولى جوائزها العالمية في مهرجان بوسطن للفيلم كأفضل ممثلة صاعدة.

ثم يليها مهرجان طوكيو ولوس انجلوس والمهرجان الإيطالي للفيلم لتختتم بمهرجان هوليود للأفلام المتنوعه وذلك عن دورها في فيلم The Goat.

أما عن أعمالها في الدراما فقد تألقت جيسيكا في العديد من المسلسلات ولفتت الأنظار بدورها الذي قدم رسالة في مسلسل كامل وعرفت بصاحبة تريند التسعينات.

تفاصيل الموسم الثامن كأس إنرجي للدراما

وكان الموسم الثامن من كأس إنرجي للدراما شهد إشادة كبيرة من قبل لجنة تحكيم البرنامج بالأعمال المشاركة وبنسب التصويت وتكونت لجنة التحكيم من الناقد محمد نبيل، والناقدة فايزة هنداوي، والناقد رامي المتولي.

وظهر طه الدسوقي بالكوفية الفلسطينية خلال تسلمه الجائزة في الحفل المقام حاليًا في أحد فنادق القاهرة.

كما تم تكريم الموسيقار هاني شنودة بجائزة التميز عن نفس المسلسل، وقال في كلمته: "كنت فاكر ان الناس نسيتني والمسلسل ده لما اتعرض عليا حسيت إنه مختلف وربنا كتبلي عمر جديد عشان ابقى الوحيد اللي موجود من فرقة المصريين واحضر العمل ده لان احنا كان فرقة بتعمل أغاني بجد".

ومن جانبه قال وليد مصطفى رئيس مجلس إدارة راديو إنرجي، أن القوى الناعمة المصرية كانت ولازالت من أهم القوى على مستوى الوطن العربي.

وقال وليد مصطفي: "شرف لينا إننا في مصر يوجد لدينا هذا الكم الكبير من التنوع الدرامي وهذا الانتاج الكبير وبهذه الجودة"، وتابع: "رغم صعوبات الإنتاج لتقديم منتج يليق بالمشاهد المصري والعربي مازال المنتج المصري هو الأفضل على مستوى الوطن العربي ".

وأكمل: "هذا ليس حفل بل تكريم خاص لأنه لا يصح الاحتفال في ظل ظروف ماتمر به فلسطين عيب علينا ولكننا نكرم مجهود الجميع سنظل ندعم القضية الفلسطينية ".

آخر أعمال جيسيكا حسام

يذكر أن آخر أعمال جيسيكا حسام هو مشاركتها في مسلسل كامل العدد +1 الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وكان من بطولة شريف سلامة، دينا الشربيني، ميمي جمال، إسعاد يونس، وعدد كبير من نجوم الفن.