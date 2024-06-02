خاص.. جو أشقر يكشف لـ "دوت الخليج الفني عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة



القاهرة - محمد ابراهيم -

أثبت النجم اللبناني جو أشقر موهبته الفنية الاستثنائية. صوته القوي والجذاب وأسلوبه الفريد في الأداء جعلا منه واحدًا من أشهر المغنين العرب. وساهمت أغانيه الرائعة والملفتة والتي تعكس عمقًا شاعريًا في شهرته المتنامية.

على مر السنوات، قدّم جو العديد من الأعمال الناجحة التي القت صدى واسعًا في جمهوره. أصدر العديد من الألبومات الغنائية الناجحة التي اجتاحت الساحة الفنية العربية. كما شارك في العديد من الحفلات والمهرجانات الكبرى في الوطن العربي وحول العالم.

وكشف النجم اللبناني جو أشقر عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة.

وقال جو في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني":" هناك العديد من الأعمال الفنية إن شاء الله، من بينها أغنية جديدة تحكي عن بيروت ونشر الإيجابية وعن السياحة والأجواء".



وأضاف:"وهناك أيضا أغنية لبنانية ويليها أغنية مصرية".

آخر أعمال جو أشقر

والجدير بالذكر آخر أعمال جو أشقر أغنية خطوة لقدام، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

تفاصيل أغنية خطوة لقدام

أغنية خطوة لقدام باللهجة اللبنانية ومن كلمات والحان نبيل خوري وتوزيع جورج قسيس.