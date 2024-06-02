إش إش.. اسم مسلسل مي عمر الجديد 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة مي عمر على بطولة عمل جديد بعد نجاح مسلسلها نعمة الافوكاتو تحت عنوان " اش اش" ليعرض في رمضان القادم ٢٠٢٥.

ومن المقرر أن تجسد مي شخصية راقصة من الاسكندريه ضمن أحداث العمل.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الفنانين أبرزهم إسعاد يونس ومي عمر ومحمد سامي وإياد نصار وباسم سمرة وطه دسوقي وأحمد غزي وأحمد عبد الوهاب ومريم الجندي وهدى الإتربي وشيكو وغيرهم.

وكان كأس إنرجي للدراما والذي يقدمه محمد طارق أضا في الموسم الثامن شهد مشاركة عدد كبير من الأعمال الرمضانية والتي تنوعت مابين الاجتماعي، الكوميدي والتاريخي ومسلسلات الـ15 حلقة.

أكد الفنان عماد زيادة على أن الفنانة مي عمر نجمة كبيرة، وأدت شخصية نعمة الأفوكاتو ببراعة شديدة، وحب الجمهور لشخصيتها أحد أسباب نجاح شخصية ياسين الألفي.