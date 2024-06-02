نهال عنبر تكشف عن موعد أحدث أعمالها المسرحية الجديدة "عفارت عليك"

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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت النجمة نهال عنبر عن موعد أحدث أعمالها المسرحية الجديدة، والتي تحمل اسم "عفارت عليك"،

حيث شاركت "نهال" جمهورها بالبوستر الرسمي للمسرحية من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيها:" بداية مسرحية عفارت عليك من تاني أيام عيد الأضحى المبارك".



تعليقات الجمهور على منشور نهال عنبر



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

نهال عنبر تنتظر عرض عودة البارون



وفي سياق منفصل، تنتظر عرض مسلسلها الجديد “عودة البارون” الذي تشارك في بطولته مع الفنان حسين فهمي، والذي لم يعرف حتى الآن موعد طرحه رغم انتهاء تصويره منذ فترة كبيرة، وذلك يعود لشركة الإنتاج، وتجسد خلال أحداث العمل دور مديرة أعمال عزام الرشيدي، وهي الشخصية التي يقوم بدورها الفنان حسين فهمي، حيث تدير أعماله في تركيا فيلجأ لها لكي تأتي إلى مصر لتتولى إدارة افتتاح فندقه المغلق.



آخر أعمال نهال عنبر

والجدير بالذكر آخر أعمال نهال عنبر مسلسل “ دون سابق إنذار ” ، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



أبطال مسلسل “ دون سابق إنذار ”

العمل من بطولة الفنان آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، وجسدت من خلاله دور والدة الفنانة آسر ياسين.

