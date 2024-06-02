نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف رمزي يحصد جائزة التميز عن مسلسل " خالد نور وولده نور خالد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان شريف رمزي صور من حفل كأس إنرجي الدورة الثامنة الذي أقيم أمس من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب شريف رمزي:' شكرا لكل القائمين على حفل كأس إنرجي تشرفت بحصولي على جائزة التميز عن مسلسل “ خالد نور وولده نور خالد”.

ومن ناحية أخرى، شارك شريف رمزي في مسلسل خالد نور وولده نور خالد، بطولة شيكو، كريم محمود عبدالعزيز، شريف رمزي، دنيا ماهر، آية سماحة، إلى جانب العديد من ضيوف الشرف ومن تأليف كريم كيمز، إخراج محمد أمين، في أول تجربة إخراجية له في الدراما، بمسلسل واكلينها والعة 2، الذي عُرض في الموسم الرمضاني 2020، وشارك في بطولته مي سليم، إنجي وجدان، ياسر الطوبجي، خالد عليش، محمد متولي، ليلى عز العرب، عارفة عبدالرسول، وميما الشامي، والعمل من تأليف سمر طاهر وإخراج تغريد العصفوري.

وكان آخر أعمال شريف رمزي، هو مسلسل «اللعبة 3»، وعرض العمل عام 2022، وشارك به عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد سعد والي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي حول يبدأ وسيم ومازو التحدي الأول وتخبرهما اللعبة بيوم انتهائها الثاني عشر من ديسمبر، وتتعدد التحديات في سبيل معرفة الثنائي للشخص الذي يدير اللعبة.