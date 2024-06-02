نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قصة وأبطال مسلسل "مطعم الحبايب" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

انضمت الفنانة هدى المفتي لقائمة أبطال مسلسل مطعم الحبايب، ومن المقرر أن يتم عرضه على منصة شاهد، وهو من إنتاج عبدالله أبو الفتوح.

أبطال مسلسل مطعم الحبايب

ويضم مسلسل مطعم الحبايب في بطولته عدد كبير من النجوم بجوار أحمد مالك، منهم انتصار، إسلام إبراهيم، وسامي مغاوري، تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد.

موعد عرض مسلسل مفترق طرق

ويعرض لـ هدى المفتي الأحد المقبل مسلسلها الجديد مفترق طرق، وهو بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، علي الطيب، نهى عابدين، ومؤمن نور، ويقدم المعالجة الدرامية السيناريست شريف بدر الدين، والعمل من إخراج عصام عبدالحميد، إشراف فني أحمد خالد موسى، ومن إنتاج محمد مشيش.



آخر أعمال هدى المفتي



ويذكر أن آخر أعمال هدى المفتي مسلسل حق عرب، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

أبطال مسلسل "حق عرب"



ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد العوضي، رياض الخولي، ميرهان حسين، سلوى عثمان، كارولين عزمي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، وليد فواز، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.



آخر أعمال هدى المفتي السينمائية

والجدير بالذكر آخر أعمال هدى المفتي السينمائية فيلم بضع ساعات في يوم ما وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال العمل الذي يشارك في بطولته مي عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدني، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتي، محمدالشرنوبي وأسماء جلال، وإخراج عثمان أبو لبن.