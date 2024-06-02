نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلفة "أعلى نسبة مشاهدة" سمر طاهر تكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن شعورها بعد تكريماتها الأخيرة (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" نجاحًا كبيرًا خلال النصف الأول من السباق الرمضاني المُنقضي لهذا العام، وبالرغم من إنتهاء عرض المسلسل إلا أنه لازال الجمهور يشاهده مرة أخري، وأيضًا يحصد صناع المسلسل وأبطاله العديد من الجوائز والتكريمات.

وكشفت لنا سمر طاهر مؤلفة مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن شعورها بعد حصولها على جائزة التميز عن قصة وسيناريو وحوار مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة".

حيث كشفت قائلة: "رأي النقاد مهم للغاية، سواء كان بالسلب أو الإيجاب، ويفيدني ككاتبة على طول الخط، وهناك جمهور واسع بدأ مشاهدة المسلسل للمرة الثانية بعد انتهاء شهر رمضان، وهو ما أسعدني".

واختتمت حديثها قائلة: "رأي الجمهور مهم بالنسبة لي لأن العمل الفني يصبح ملكه بعد عرضه على الشاشات".

تفاصيل مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

تدور أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة، تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا، وتتوالى الأحداث، ومسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 16 حلقة.

مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" من بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.