فن ومشاهير

لا أستطيع الحياة بدونك.. ليلي زاهر تهنئ هشام جمال بكلمات رومانسية بمناسبة عيد ميلاده

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القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر خطيبها الفنان هشام جمال بمناسبة عيد ميلاده عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك حيث نشرت مجموعة صور بينهم وعلقت عليها "إلى الرجل الذي يملك قلبي، والذي يجعل كل لحظة أكثر إشراقًا بمجرد وجودها لسنوات، كنت أفضل صديق لي، وأقرب المقربين، ومنطقة الراحة، والآن أسميك حب حياتي. إليكم لنا وللذكريات التي لا تعد ولا تحصى التي لم نصنعها بعد، لأنني لا أريد أبدًا أن أعيش لحظة من الحياة بدونك، لسنوات عديدة منك "عندما تعرف ستعرف"

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لا أستطيع الحياة بدونك.. ليلي زاهر تهنئ هشام جمال بكلمات رومانسية بمناسبة عيد ميلاده
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لا أستطيع الحياة بدونك.. ليلي زاهر تهنئ هشام جمال بكلمات رومانسية بمناسبة عيد ميلاده
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لا أستطيع الحياة بدونك.. ليلي زاهر تهنئ هشام جمال بكلمات رومانسية بمناسبة عيد ميلاده
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لا أستطيع الحياة بدونك.. ليلي زاهر تهنئ هشام جمال بكلمات رومانسية بمناسبة عيد ميلاده
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لا أستطيع الحياة بدونك.. ليلي زاهر تهنئ هشام جمال بكلمات رومانسية بمناسبة عيد ميلاده
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لا أستطيع الحياة بدونك.. ليلي زاهر تهنئ هشام جمال بكلمات رومانسية بمناسبة عيد ميلاده
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لا أستطيع الحياة بدونك.. ليلي زاهر تهنئ هشام جمال بكلمات رومانسية بمناسبة عيد ميلاده
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لا أستطيع الحياة بدونك.. ليلي زاهر تهنئ هشام جمال بكلمات رومانسية بمناسبة عيد ميلاده

آخر أعمال ليلي زاهر 

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة ليلي زاهر مسلسل “ أعلي نسبة مشاهدة ” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا ساحقًا. 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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