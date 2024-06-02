نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه... تعرف على أبطال وقصة فيلم "بنسيون دلال" لـ محمد رضوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفنان محمد رضوان أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم " بنسيون دلال" من بطولة بيومي فؤاد.



ومن المقرر أن يجسد محمد رضوان شخصية رجل أعمال مُتصابي يتردد دائمًا على البنسيون الذي تقع بها الأحداث.



أبطال فيلم بنسيون دلال

فيلم بنسيون دلال من نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ويضم 30 ممثل وممثلة منهم عمر مصطفى متولي، محمود حافظ، طاهر أبو ليلة، أمجد الحجار، إسراء رخا، وسيد أسامة، والعمل من تأليف حسين نيازي وإخراج شادي الرملي.



آخر أعمال محمد رضوان

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد رضوان فيلم عالماشي من بطولة علي ربيع، والذي نافس ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2024، ويظهر رضوان خلاله بشخصية الطبيب المعالج لـ ربيع الذي يصاب بمرض نادر ضمن الأحداث.

أحداث فيلم عالماشي

والفيلم يدور في إطار اجتماعي كوميدي، ويتناول قصة شاب كسول يجسد شخصيته علي ربيع، اسمه هادي هادي عبدالهادي ويعمل كول سنتر.

أبطال فيلم ع الماشي

ويشارك في بطولة العمل كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، وعبدالله مشرف، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي وهدير الشريف ومن إخراج محمد الخبيري.