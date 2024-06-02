شيرى عادل تنشر فيديو من كواليس " الوصفة السحرية"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة شيرى عادل فيديو من كواليس مسلسلها الجديد “ الوصفة السحرية” من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

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وظهرت شيرى برفقة أبطال العمل أثناء البروفات قبل التصوير

تنتظر الفنانة شيري عادل، حاليًا عرض مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "الوصفة السحرية"، وتجسد خلال دورة سيدة تدعى دينا وهي زوجة مالك الذى يجسد دوره الفنان عمر الشناوي.



مسلسل “الوصفة السحرية” مكون من 45 حلقة، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة DMC يوم السبت الموافق 8 يونيو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

تدور أحداث مسلسل "الوصفة السحرية" في إطار درامي اجتماعي مثير حول المشاكل الزوجية، من خلال مجموعة أصدقاء من فئات عمرية مختلفة يقطنون في "كومباوند" واحد، ويتداول فيما بينهم كتاب بعنوان “الوصفة السحرية.. لزواج ناجح” لتتفقن سيدات الكومباوند على تطبيق الكتاب في حياتهم الزوجية، وبعد زواج شيري عادل، من عمر الشناوي خلال الأحداث يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره ولا يمكنها التوقف لإنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها، فيما يجسد إسلام جمال دور صديق عمر الشناوي والذي له خط درامي آخر بمشكلة زوجية مع زوجته التي تجسدها الفنانة بسمة داوود، وتربطها علاقة صداقة بشيري عادل