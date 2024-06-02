نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبد الوهاب يوجه الشكر للجمهوره بعد حصوله على كأس إنرجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان والمؤلف أحمد عبد الوهاب تبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الشكر للجمهوره لأنهم سبب حصوله على كأس إنرجي قائلًا" للسنة التانية على التوالي.. الحمدلله

أحسن ممثل مساعد عن (الحشاشين) بتصويت الجمهور

أحسن ممثل مساعد عن (الحشاشين) باختيار لجنة التحكيم

أحسن مسلسل كوميدي في النصف الثاني من شهر رمضان مسلسل

(خالد نور وولده نور خالد).

شكرًا لكل الجمهور اللي صوتلي يارب دايمًا اقدر أقدم حاجات تسعدكوا

شكرًا لجنة التحكيم الموقرة على اختياري.. شكرًا لكل طاقم عمل إنرچي على مجهودهم وتعبهم انهم يطلعوا الحفل بالشياكة دي"

أحمد عبد الوهاب

آخر أعمال أحمد عبد الوهاب

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان والمؤلف أحمد عبد الوهاب مسلسل “ البيت بيتي ” الجزء الثاني الذي حقق نجاحًا ساحقًا عبر منصة شاهد وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.