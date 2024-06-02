مي عز الدين تطالب جمهورها بالدعاء لوالدتها

القاهرة - محمد ابراهيم - طالبت الفنانة مي عز الدين جمهورها بالدعاء بالشفاء لوالدتها من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وقالت مي عز الدين:' الرجاء الدعاء لأمي بالشفاء".

تواصل النجمة مي عز الدين، خلال هذه الفترة التحضير لمسلسها الجديد بعنوان "الأميرة"، ومن المقرر عرضه خلال موسم الـ off season، وذلك بعد غياب عن موسم رمضان 2024.





ومسلسل "الأميرة" من تأليف محمد سيد بشير، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

يذكر أن الفنانة مي عز الدين، شاركت مؤخرًا في مسلسل "كوبرا"، والذي حاز على إعجاب الجمهور، ودارت أحداث المسلسل حول علي صالح المعداوي الشهير بـ "كوبرا"، الذي يخرج من السجن طامحًا لأن يبدأ حياة جديدة بعيدًا عن المشكلات، لكن مُعلمه السابق في عالم الجريمة "شيخون" يورطه في جريمة قتل بعد أن يفقد أمه وأخته، وتدفعه الظروف للتنقل بين عدة مُدن للاختباء برفقة أصدقائه القُدامى آملًا في إثبات براءته، من هنا تنطلق أحداث العمل.

ويشارك في بطولة المسلسل، كلٌّ من: محمد إمام، مجدي كامل، محمود عبد المغني، محمد ثروت، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، مجدي كامل، أوس أوس، علاء مرسي، ومعتز هشام، وبمشاركة هالة فاخر، أحمد بدير، حجاج عبد العظيم، صفاء الطوخي، وآخرين، ومن تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق