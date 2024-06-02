نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة شلبي تتعاقد على مسلسل جديد بعنوان "لحم ودم".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة منة شلبي، خلال الساعات الماضية، على بطولة مسلسل جديد تحت عنوان "لحم ودم"، وهو من إخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في 8 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وسوف تبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.

أحدث أعمال منة شلبي

وفي سياق آخر، انتهت الفنانة منة شلبي في الفترة الماضية من تصوير فيلم "الهوى سلطان"، الذي تشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد داود، والفيلم يدور في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته سوسن بدر، أحمد خالد صالح، سماح أنور، وجيهان الشماشرجي، والعمل من تأليف وإخراج هبة يسري وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، حيث تجسد منة دور موظفة بمصلحة حكومية لديها عقدة من الرجال بسبب زواج والدها وهى صغيرة من امرأة أخرى بعد وفاة والدتها بفترة قصيرة، لكنها تقع في حب الفنان أحمد داش.

آخر أعمال منة شلبي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة شلبي الدرامية، هو مسلسل "تغيير جو"، وشارك فيه عدد كبير من النجوم أبرزهم: إياد نصار، صالح بكري، ميرفت أمين، عصام عمر، عايدة الكاشف، سعيد سرحان، شيرين، نبيل علي ماهر، محمود قابيل، أحمد سعيد، إنجي علي، وغيرهم، وهو من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف منى الشيمي، ويتكون العمل من 15 حلقة.