نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرجال يخافون المرأة المتزنة.. أبرز تصريحات نسرين طافش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة نسرين طافش، مساء أمس السبت، ضيفة في برنامج "كتاب الشهرة"، وتحدثت خلال اللقاء عن العديد من الأسرار حول مشوارها الفني وحياتها الشخصية، ويرصد لكم دوت الخليج الفني أبرز التصريحات خلال الحلقة.

قالت الفنانة نسرين طافش، أن أسباب فشل زيجاتها، وهو رغبة كل من ارتبطت بهم في أن تترك مجال التمثيل، مُعلقة:"في زيجات فشلت لأن منهم رجال طلبوا مني أن أترك التمثيل، ولكني لن أتركه إلا عندما أرى ذلك مناسبًا لي".

وأوضحت نسرين طافش أنها امرأة واعية، وأن الرجال يخافون من المرأة المتزنة، مُضيفة:" أنا واعية أكثر من كوني ذكية، والرجال يخافون المرأة المتزنة المستقلة، والرجل الحقيقي هو من يريد الزواج من امرأة واعية، وحتى الآن لم أجد الرجل اللي يستاهلني، وقادرة أكمل حياتي دون رجل، ولكن لازم أسال مين هيكون شريك عمري ويكون إضافة لحياتي وبيجيلي عروض زواج كتير".

هجوم نسرين طافش على منظمة حقوق المرأة

وهاجمت الفنانة نسرين طافش منظمات حقوق المرأة، موضحة أن تلك المنظمات لم تدافع عن المرأة الفلسطينية التي تواجه الموت في كل لحظة، بسبب الحرب مع إسرائيل، حيث قالت:"أنا لا أدعم أي حركة نسوية في العالم، الحركات النسوية أثبتت فشلها في العالم، مفيش منظمة نسوية في العالم حكت عن معاناة المرأة الفلسطينية، ما طلعت امرأة حكت عن معاناة المرأة الفلسطينية".

نجومية نسرين طافش في مصر

تحدثت "طافش" عن تواجدها وشهرتها الواسعة في مصر، فقد صرحت بأنها من الممثلات الأعلى أجرًا، مشيرة أن فيلم نادي الرجال السري هو اللي منحها الدافعة القوية في الفن المصري.

قضية نسرين طافش

كشفت نسرين طافش تفاصيل قضيتها الشهيرة، مشيرة أنها تعرضت لعملية نصب واحتيال من سيدة مصرية، حيث قالت: "أول ما جيت مصر اتعرفت على إنسانة كانت بالنسبة لي أمي، وثقت فيها ثقة كبيرة، عرضت عليا تكون مديرة أعمالي، بعد فترة من الثقة كانت عارفة إني ماضية شيك على بياض لتشطيب للبيت، وأنا كنت مسافرة برة علشان التصوير فطلبت مني أكتب شيك على بياض، ولما سافرت هي زورت شيك واحد وكتبت فيه 4 مليون جنيه".



رد نسرين طافش على منتقديها

ردت نسرين طافش، على الانتقادات التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة، بسبب بث مباشر لها على تطبيق التيك توك،قائلة: "كنت بتكلم عن الاتجار بالأطفال اغتصابهم، كنت بقول للناس احموا اطفالكم، الاتجار بالأطفال قضية شائكة وموجودة بالعالم كله".

وأضافت: "المحور الأساسي للايف كان كيف نستخدم السوشيال ميديا لمصلحة المجتمع وإزاي نستغل الأطفال اللي بيروحوا ضحية التيك توك ".