نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمنيم يطرح أغنية موسيقية جديدة تضم عدد كبير من الـ cameos في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح نجم الراب العالمي إيمنيم فيديو أغنية جديدة شهدت مشاركة عدد كبير من نجوم الموسيقى في هوليوود مع وجود اسقاطات على حوادث شهيرة.

ووفق ديلي ميل، الأغنية ضمت من ضيوف الشرف بيت دافيدسون، ودكتور دري، وسنوب دوج، كما شهدت اسقاطًا على حادثة لمغنية الراب ميجان ثي ستاليون من عام 2020.

وضمن أخبار فنانو الراب، أصبح مغني الراب الشهير جاي زي، كأغنى مغني راب في العالم بعد أن حدثت مجلة فوربس ترتيبه ضمن أغنى أغنياء العالم.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن جاي زي أصبح ضمن أغنياء العالم، بعد قيامه ببيع حصته التي تقدر بـ 50% من علامة صناعة المشروبات الروحية العالمية D’Ussé Cognac.

وبعد قيام جاي زي ببيع حصته المذكورة من هذه الماركة العالمية، أصبحت القيمة الإجمالية لثروته تصل لـ 2.5 مليار دولار.

ثروة طائلة

ووجد Jay-Z نفسه أكثر ثراءً من أي وقت مضى حيث عزز مكانته كأغنى مغني راب في العالم، وأصبحت الآن تبلغ ثروة قطب الموسيقى البالغ من العمر 53 عام، نحو 2.5 مليار دولار بعد أن قامت فوربس بتحديث تقديرها لصافي ثروته.

تقول الصحيفة البريطانية، أن ما ساهم في ثروته الهائلة، التي تجاوزت مؤخرًا علامة 2 مليار دولار، بيعه مؤخرًا لغالبية حصته البالغة 50 في المائة في ماركة كونياك D'Ussé إلى علامتها التجارية الأم Bacardi، والتي أكسبته 750 مليون دولار.

جديد أخبار هوليوود

وضمن أحدث أخبار نجوم الموسيقى في هوليوود، أن قريبا يشارك مجموعة مميزة من كبار نجوم الموسيقى في هوليوود في حفل كبير، بهدف جمع تبرعات مادية لدعم أوكرانيا.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الحفل الغنائي الكبير، سيتم احيائه في ملعب ويمبلي العملاق في العاصمة الإنجليزية لندن بمشاركة مجموعة من كبار النجوم.