محمد لطفي يكشف عن شخصيته في فيلم "عصابة المكس"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد لطفي، عن تفاصيل شخصيته، في فيلم "عصابة المكس" بطولة الفنان أحمد فهمي، والمقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

ونشر محمد لطفي صورة البوستر الدعائي الخاص بشخصيته، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "انتظروا الهيلاماني، عصابة الماكس عيد الأضحى بجميع دور العرض".

أبطال وصناع فيلم "عصابة المكس"

يشارك في بطولة فيلم "عصابة المكس" نخبة من ألمع نجوم الوسط الفني أبرزهم أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان.

قصة فيلم "عصابة المكس"

تدور أحداث فيلم “عصابة المكس” في إطار تشويقي كوميدي حول عائلة المكسيكي في إطار كوميدي حول المكسيكي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.