حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 11:29 صباحاً - يُسلط الحصاد الأسبوعي لوزارة الثقافة، الضوء على بعض الجهود المبذولة لنشر الفكر والابداع والمعرفة بين أبناء الوطن، إلى جانب إلقاء الضوء على جهود تأكيد ريادة قوة مصر الناعمة

• وزيرا الثقافة والإنتاج الحربي يتفقدان 8 مسارح متنقلة تمهيدًا لإطلاقها لخدمة قرى "حياة كريمة"

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، 8 من المسارح المتنقلة، وذلك بعد انتهاء تجهيزها تمهيدًا لتسليمها للهيئة العامة لقصور الثقافة، لإطلاقها بقرى المشروع الرئاسي "حياة كريمة"، وذلك في إطار المرحلة الثانية لمشروع "المسرح المتنقل"، والذي شهد تطوير النموذج الأولي للمسرح.

• وزيرة الثقافة تُهنيء فريق عمل فيلم "رفعت عيني للسماء" بفوزه بجائزة "العين الذهبية" في مهرجان كان

وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، التهنئة، لفريق عمل الفيلم التسجيلي المصري "رفعت عيني للسماء"، بعد فوزه بجائزة "العين الذهبية" لأفضل فيلم تسجيلي في الدورة 77 لمهرجان كان السينمائي الدُولي، مناصفة مع فيلم "Ernest Cole: Lost and Found".

• وزيرة الثقافة تُعلن في مؤتمر صحفي أسماء الفائزين بجوائز الدولة

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ورئيسة المجلس الأعلى للثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة "النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية " في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، كما تم الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للثقافة السبعين.

• تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الثقافة… القومي للترجمة يُهدي قرى "حياة كريمة" 25 ألف نسخة من إصداراته

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قام المركز القومي للترجمة، بإهداء 25 ألف عنوان من إصداراته، لمكتبات المدارس والمعاهد الأزهرية والإدارات التعليمية بقرى "حياة كريمة"، إلى جانب المكتبات المركزية بالمحافظات.

• "الشلاتين" تحتضن أول معرض للكتاب… كتب مجانية وطرح إصدارات الوزارة بأسعار مُخفضة وخصومات 50%

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، افتتح عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة -نائبًا عن وزيرة الثقافة-، فعاليات معرض الشلاتين الأول للكتاب، والذي يُقام للمرة الأولى، بقصر ثقافة الشلاتين، بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بالتعاون بين هيئة قصور الثقافة، والهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق المصرية، بمشاركة دار المعارف، ويستمر حتى 4 يونيو المُقبل، ويفتح أبوابه للجمهور يوميًا، من الخامسة وحتى العاشرة مساءً.

• ملتقى الهناجر الثقافي يُناقش "الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الإنسان"

نظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، ملتقى الهناجر الثقافي، الذي جاء هذا الشهر تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الإنسان"، بمركز الهناجر للفنون، وتناول آليات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير المجالات المتعددة بالدولة المصرية.

• الأعلى للثقافة يناقش "السياسات السياحية والوعي المجتمعي"

نظم المجلس الأعلى للثقافة، من خلال لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، ندوة "السياسات السياحية والوعي المجتمعي"؛ وتناولت ضرورة الاهتمام بالسياسات السياحية وتيسير جميع الإجراءات المرتبطة بها، سواء بزيادة الرحلات الجوية القادمة إلى مصر، أو إجراءات تحسين البنية التحتية، والاهتمام بالخدمات المقدمة، للعمل على تحسين تجربة السائح.

• كلاسيكيات ورمانسيات عالمية للفلوت والتشيللو والهارب على المسرح الصغير بالأوبرا

نظمت دار الأوبرا المصرية، على المسرح الصغير، أمسية للعازفين: صفاء الجندي (فلوت)، أماني غنيم (تشيللو) أميرة حامد (هارب)، بمشاركة: نغماية (بيانو)، ياسر غنيم (فيولينه)، وقدموا خلالها لوحة فنية ضمت أعمالًا موسيقية من الحقبة الكلاسيكية والرومانسية لكبار المؤلفين العالميين في القرن العشرين، وأعمالًا من التراث الفلكلوري لعدد من الدول.

• سهرة طرب بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا على المسرح الكبير

أقامت دار الأوبرا المصرية، أمسية بعنوان "منوعات من الزمن الجميل"، أحيتها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، حيث نجحت النجمة ريهام عبد الحكيم، وعدد من نجوم الأوبرا للموسيقي العربية، في ملامسة الوجدان، واستعادت ذكريات أعمال مجموعة من مؤلفات الطرب التي شكلت أجزاء من ملامح فن الغناء العربي.

• إقبال جماهيري كبير في تكريم المركز القومي للمسرح اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي

أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، حفلًا موسيقيًا غنائيًا، لتكريم اسم الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي؛ بالمسرح القومي، بحضور عائلة الراحل عمار الشريعي، وذلك امتنانًا بقيمته الإبداعية الكبيرة كأحد رموز الفن المصري الأصيل.

• دار الكتب والوثائق القومية تحتفل بذكرى تحويل مجرى النيل

أقامت دار الكتب والوثائق القومية، ندوة بعنوان "ستون عامًا على تحويل مجرى النيل 1964-2024"، وذلك احتفالًا بذكرى بدء تحويل مجرى النيل تمهيدًا لبدء العمل في السد العالي.

• أكاديمية الفنون تنفرد بدرع التميز للعام الخامس على التوالي في مهرجان إبداع 12

حصدت أكاديمية الفنون، درع التميز العام على مستوى جامعات مصرللعالم الخامس على التوالي، كما فاز طلاب الأكاديمية بعدد كبير من الجوائز، وذلك خلال حفل إعلان جوائز مهرجان إبداع الموسم الثاني عشر لطلاب الجامعات والأكاديميات 2024م.

• بحضور السفير الأوزبكي... مناقشة رواية "الأيام الخوالي" لعبد الله قادري بالأعلى للثقافة

نظمت لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، محاضرة لمناقشة كتاب "الأيام الخوالي" للكاتب الأوزبكي، عبد الله قادري، والتي ترجمها إلى العربية، الكاتب الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، وذلك بحضور السيد السفير منصور بك كليتشيف؛ سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة.

• التنسيق الحضاري يفتتح معرض "مآذن وأجراس تعلو في سماء مصر " بقصر الأمير طاز

افتتح المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، معرض "مآذن وأجراس تعلو في سماء مصر" - المعرض الاستيعادي للفنانين المصورين، جلال المسيري، وبولس إسحاق، الذي يُقام احتفالًا بمرور عام على صالون نفرتيتي الثقافي، بقصر الأمير طاز.

• "الصناعات الثقافية والإبداعية" على مائدة الأعلى للثقافة

نظمت لجنة تطوير الإدارة الثقافية، بالمجلس الأعلى للثقافة، حلقة نقاشية بعنوان "الصناعات الثقافية والإبداعية فى مصر.. تسليط الضوء أصبح ضرورة"، وتناولت أهمية الصناعات الثقافية، وارتباطها بالجانب الاجتماعي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، والترويج للثقافة المصرية على الصعيد الدُولي.