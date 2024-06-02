قرية البرج القديم بالإسكندرية تستقبل قوافل قصور الثقافة والمسرح المتنقل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 12:31 مساءً - ضمن برامج وزارة الثقافة المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، أولى فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل بقرية البرج القديم بمحافظة الإسكندرية.

وشهد اليوم عددا متنوعا للفعاليات التي قدمت بالقافلة لأطفال وأهالي القرية، وبدأت من مدرسة رابعة العدوية الإعدادية بتنفيذ عدد من الورش الفنية المتنوعة منها ورشة رسم على الوجه، ورشة تدوير خامات من الفوم جليتر، ورشة تصنيع إكسسوارات، قدمتها الفنانة بسمة حمزة، وورشة كروشيه للفنانة هيام عبد الحميد، بالإضافة إلى ورشة نحت بالطين الأسواني، مع ورشة تعليم أساسيات الرسم للفنانة رنا لبيب، وورشة أخرى للرسم وتلوين، وسط تفاعل كبير من الأطفال، كما قدمت القافلة عددًا آخر من الورش الفنية منها ورشة اكتشاف مواهب.

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد شوقي، قدمت خلاله مجموعة من الأغاني الطربية منها "يا أسمراني اللون، أما براوة، بعدين وياكي، هوا يا هوا، إيه والله، حارة السقايين، يا إسكندراني" وغيرها من الأغاني وسط تفاعل عدد غفير من الجمهور، وفي الختام تم تكريم بعض رموز القرية الذين ساهموا في تنفيذ القافلة الثقافية.

القافلة ينفذها إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الأسكندرية بالتعاون مع مركز ومدينة البرج القديم والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وتستمر في تقديم فقراتها بالقرية حتى الاثنين 3 يونيو الجاري.