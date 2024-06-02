مجموعة مميزة من نجوم هوليوود ضمن أبطال Blood Behind Us

القاهرة - محمد ابراهيم - تقرر رسميًا ضم عدد مميز من النجوم لبطولة الفيلم الجديد الذي يطرح بعنوان Blood Behind Us في هوليوود قريبًا.

ووفق ديد لاين، ضمن الاسماء المنضمة لبطولة الفيلم، مايكل مادسين وجيمي كينج ومايكل ميليجن، وسيكون من إخراج تانر بيرد.

في السياق نفسه، يجمع المخرج "رون هاورد" مجموعة مميزة من نجوم هوليوود الكبار في فيلمه السينمائي الجديد الذي سيطرح بعنوان Eden.

ووفق "ديد لاين"، الفيلم ستدور أحداثه في إطار من التشويق والأثارة، وسيضم في بطولته فانيسا كيربي وسيدني سويني وجود لو، وآنا دي ارماس ودانيا بروهل.

ومن المقرر أن ينطلق رسميًا تصوير مشاهد الفيلم مع بداية شهر نوفمبر المقبل.

جديد أعمال سيدني سويني

هذا العمل السينمائي الجديد، يأتي ضمن مشاريع تعمل على تصويرها حاليًا سيدني سويني، من ضمنها، فيلم جديد تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

وتعيش حاليًا الممثلة الشابة سيدني سويني فترة انتعاشة فنية، حيث قريبًا يشارك كل من سيدي سويني وجلين باول في بطولة عمل سينمائي جديد، يلتقيان خلاله في أدوار البطولة للمرة الأولى.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم المرتقب الذي سيجمع بين الثنائي، ستدور أحداثه في إطار من الكوميدية والإثارة، من إنتاج شركة سوني.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد سيشهد مشاركة الثنائي في أدوار البطولة، تحت أعين "ويل جلوك" الذي سيتولى مهمة إخراج الفيلم حسب تقارير لموقع "ديد لاين".

والفيلم سيكون من تأليف كاتبة السيناريو الأمريكية Ilana Wolpert، ومن المقرر أن يعمل المخرج "ويل جلوك" على إعادة صياغته ليتناسب مع تصويره سينمائية وتقديمه للجمهور، ولتتناسب الشخصيات مع الفنانين المؤدين لأدوار البطولة به.