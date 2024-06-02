نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل جديد مقتبس عن قصة حياة لاعب الجلوف الأمريكي "جون دالي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقرر العمل على صناعة مسلسل محدود يقدم قصة حياة لاعب رياضة الجولف الأمريكي الأسطوري جون دالي.

ووفق ديد لاين، المسلسل المقتبس، سيجسد به نجم الكوميديا الأمريكي كيفن جيمس في الدور الرئيسي.

وضمن المشاريع المقتبسة القادمة، كشفت مصادر مقربة من المخرج الكبير ستيفن سبيلبرج عن عمل المخرج على فيلم جديد سيكون مقتبس من رواية ناجحة.

ووفق ديد لاين، الرواية التي سيقتبس منها الفيلم هي بعنوان The Heaven & Earth Grocery Store، على أن يكون من إنتاج آي توينتي فور،

أيضًا يستعد المخرج الكبير ستيفن سبيلبرج لتكرار تجربته بالعمل على مشروع سينمائي تدور أحداثه في اطار الخيال العلمي.

ووفق ديلي ميل، سيعمل سبيلبرج على مشروع سينمائي جديد تستوحى قصته من فكرة خالصة من ابتكار سبيلبرج نفسه.

ذلك بعد أن أدلى المخرج الكبير ستيفن سبيلبرج بتصريحات تناول خلالها رأيه عن أفلامه الشهيرة "الفك المفترس"، وما يحمله من مشاعر ندم تتعلق بهذه السلسلة بعد مرور سنوات عديدة على طرحها.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من الحوار الذي أجراه المخرج الحاصل في السابق على 3 جوائز أوسكار.

حوار سبيلبرج

وفي حواره مع هيئة الإذاعة البريطانية bbc، قال سبيلبرج، أن سلسلة أفلام الفك المفترس، كان لها تأثير سلبي على الأحياء البحرية.

واعترف أنه نادم لم كان لهذه الأفلام من تأثير سبلي مشين أدى لنمو عمليات الصيد الجائر لاسماك القرش، واثار في فترة طرحه منتصف السبعينيات موجة اصطياد واسعة لاسماك القرش داخل وخارج الولايات المتحدة، كون قصته تتمحور حول الهروب من قرش مفترس عملاق.

تفاصيل عن العمل

والجزء الأصلي الذي كان يقصده ستيفن سبيلبرج في حواره من سلسلة أفلام الفك المفترس، هو الجزء الذي طرح عام 1975.

هذا الفيلم، تستوحى أحداثه من رواية طرحت بالعنوان نفسه في عام 1974، لمؤلفها بيتر بينكلي، وهذا الفيلم شارك في بطولته مجموعة متميزة من نجوم هوليوود في فترة السبعينيات.

وكان من ضمن أبطال المسلسل، روي شايدر في دور الضابط مارتن برودي، وريتشارد درايفوس في دور مات هووبر، وروبرت شو في دور كوينت.