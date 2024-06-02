نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. سعد الصغير يؤجل طرح أغنيته الجديدة "بابا الشغلانة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المطرب الشعبي سعد الصغير، منذ قليل، تأجيل طرح أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم “بابا الشغلانة”، وذلك بسبب وفاة والدة المطرب محمود الليثي، أول أمس الجمعة.

منشور سعد الصغير

وكتب سعد الصغير عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،:"تأجيل أغنية بابا الشغلانة بسبب وفاة أمي الثانية رحمها الله والدة أخويا وعشرة عمري محمود الليثي، كل نفس ذائقة الموت في الجنة يا أمي إن شاء الله".

وفاة والدة محمود الليثي

ورحلت عن عالمنا صباح أول أمس الجمعة والدة المطرب محمود الليثي، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات، وتم تشييع الجنازة، عقب صلاة الظهر، من مسجد الحصري في منطقة 6 أكتوبر.

وأعلن خبر وفاتها الفنان عدوية شعبان عبد الرحيم عبر صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك"، حيث قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون أمي الثانية والدة حبيب العالم أخويا محمود الليثي وحمادة الليثي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون".