نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حياة كريمة.. قرية البرج القديم بالإسكندرية تستقبل قوافل قصور الثقافة والمسرح المتنقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن برامج وزارة الثقافة المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، السبت، أولى فعاليات القافلة الثقافية والمسرح المتنقل بقرية البرج القديم بمحافظة الإسكندرية.

ورش فنية

وشهد اليوم عددًا متنوعًا للفعاليات التي قدمت بالقافلة لأطفال وأهالي القرية، وبدأت من مدرسة رابعة العدوية الإعدادية بتنفيذ عدد من الورش الفنية المتنوعة منها ورشة رسم على الوجه، ورشة تدوير خامات من الفوم جليتر، ورشة تصنيع إكسسوارات، قدمتها الفنانة بسمة حمزة، وورشة كروشيه للفنانة هيام عبد الحميد، بالإضافة إلى ورشة نحت بالطين الأسواني، مع ورشة تعليم أساسيات الرسم للفنانة رنا لبيب، وورشة أخرى للرسم وتلوين، وسط تفاعل كبير من الأطفال.

كما قدمت القافلة عددًا آخر من الورش الفنية منها ورشة اكتشاف مواهب بإشراف وائل الشبكي.

عرض فني لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي قدمت خلاله مجموعة كبيرة من الأغاني الطربية منها "يا أسمراني اللون، أما براوة، بعدين وياكي، هوا يا هوا، إيه والله، حارة السقايين، يا إسكندراني" وغيرها من الأغاني وسط تفاعل عدد غفير من الجمهور، وفي الختام تم تكريم بعض رموز القرية الذين ساهموا في تنفيذ القافلة الثقافية.

القافلة ينفذها إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الأسكندرية برئاسة عزت عطوان وبالتعاون مع مركز ومدينة البرج القديم والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وتستمر في تقديم فقراتها بالقرية على مدار يومين آخرين.