بكلمات مؤثرة.. عمرو محمود ياسين يحيي ذكرى ميلاد والده

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان عمرو محمود ياسين، على إحياء ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل محمود ياسين، التي تصادف اليوم الأحد الموافق 2 يونيو، داعيًا له بالرحمة والمغفرة، وشارك جمهوره مجموعة من الصور جمعته بوالده الراحل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفق بالصور تعليقًا قال فيه: "ذكرى ميلاد أبي الغالي الفنان محمود ياسين رحمة الله عليه.. ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة يا حبيبي".

وفاة محمود ياسين

يذكر أن الفنان محمود ياسين، قد رحل عن عالمنا يوم 14 أكتوبر عام 2020، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.



آخر ظهور سينمائي لمحمود ياسين

في سياق آخر، يذكر أن آخر ظهور لمحمود ياسين في السينما، كان من خلال مشاركته في بطولة فيلم "جدو حبيبي"، وشارك معه البطولة عدد كبير من الفنانين أبرزهم: لبنى عبدالعزيز، بشرى، أحمد فهمي، حسن مصطفى، سامي مغاوري، والعمل من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.