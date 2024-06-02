اليوم.. ثقافة الإسكندرية تقدم "قميص السعادة" ضمن عروض مسرح الطفل

القاهرة - محمد ابراهيم - يقدم فرع ثقافة الإسكندرية في السابعة مساء اليوم الأحد، العرض المسرحي "قميص السعادة" بمدرسة السادات الثانوية العسكرية، ضمن عروض نوادي مسرح الطفل المجانية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث مسرحية قميص السعادة

يناقش العرض عدة أهداف تربوية للتأكيد على فكرة أن السعادة ليست قاصرة على الجانب المادي فقط، والإنسان عليه إلا يتناسى الجوانب الأخرى الفكرية والروحية والجمالية لكي يحيا سعيدا.

صناع العرض المسرحي قميص السعادة

"قميص السعادة" لفرقة بيت ثقافة أبو قير، قصة الكاتب السكندري السيد حافظ، تصميم ديكور زهور عمر، جرافيك محمد النحاس، كلمات أغنية سوق السعادة محمد نبيل، هندسة صوتية عمرو عرفة، وإخراج سارة محمد السيد.

العرض إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.چيهان حسن، ويقدم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

ويأتي العرض ضمن الموسم الجديد من تجربة نوادي مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الطفل وبناء شخصيته، ويشارك بها أكثر من ألف طفل وفنان.