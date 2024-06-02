نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال يعلن تأجيل طرح أغنية "أنا بطل السوق".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المطرب عمر كمال، منذ قليل، تأجيل أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم "أنا بطل السوق"، والتي يتعاون فيها مع المطرب محمود الليثي، وذلك حدادًا على والدة الأخير.

منشور عمر كمال

وكشف عمر كمال عن ذلك الأمر من خلال نشره بوستر الأغنية عبر خاصية "الاستوري"، على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا: "تأجيل نزول أغنية بطل السوق، الذي كان من المقرر نزولها اليوم، لظروف وفاة والدة الفنان محمود الليثي، رحمة الله عليها".



وفاة والدة محمود الليثي

رحلت عن عالمنا صباح يوم الجمعة الماضية والدة المطرب محمود الليثي، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات، وتم تشييع الجنازة، عقب صلاة الظهر، من مسجد الحصري في منطقة 6 أكتوبر.

وأعلن خبر وفاتها الفنان عدوية شعبان عبد الرحيم عبر صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك"، حيث قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون أمي الثانية والدة حبيب العالم أخويا محمود الليثي وحمادة الليثي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون".