نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض أول حلقتين.. مسلسل " مفترق طرق" يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل “مفترق طرق” للنجمة هند صبري، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بعد عرض أول حلقتين اليوم الأحد عبر منصة شاهد الالكترونية، وذلك بعد تأجيله أكثر من مرة.

صناع مسلسل مفترق طرق

يشارك في بطولة مسلسل “ مفترق طرق” كوكبة من النجوم منهم هند صبري وإياد نصار وجومانا مراد وماجد المصري وهدى المفتي وعلي الطيب ونهى عابدين، والعمل من إخراج محمد يحيى، إشراف فني أحمد خالد موسى، ومن إنتاج محمد مشيش.



قصة مسلسل مفترق طرق



تدور أحداث المسلسل حول السيدة أميرة التي تفاجأ بعد مضي 15 عامًا من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحةٍ من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء، وهنا تتجلى صلابة أميرة كزوجة مخلصة وأم متفانية فتبرز مرونتها في تحمل الأعباء التي تلقى على عاتقها فجأةً، وذلك في خضم رحلةٍ نفسية وعاطفية عميقة تخوضها لإعادة اكتشاف ذاتها، وسط أمواج متلاطمة من المفاجآت والصراعات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب.

