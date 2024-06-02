منة فضالي تبدأ تصوير مسلسل "أزمة ثقة"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة منة فضالي عن بدء تصوير مسلسلها الجديد “أزمة ثقة” مع النجم هاني عادل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام”.

منة فضالي تعلن عن بدء تصوير مسلسل أزمة ثقة

ونشرت منة فضالي خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، صورة تجمعها بصناع العمل وكتبت عليها في خاصية القصص القصيرة :"بسم الله توكلنا علي الله..مسلسل أزمة ثقة تألیف أحمد صبحي مدير التصوير هيثم ناصر، إخراج الاستاذ وائل فهمي عبد الحميد.. دعواتكم".

صناع مسلسل أزمة ثقة

مسلسل “ أزمة ثقة" بطولة منة فضالي وهاني عادل ونجلاء بدر وملك زاهر ومروة الأزلي وإيهاب فهمي وآخرين والعمل من تأليف أحمد صبحي ومن إخراج وائل فهمي عبدالحميد.

قصة مسلسل أزمة ثقة

ومن المقرر أن تدور أحداثه حول صراع الأشقاء على المال من خلال الشقيقات منة فضالي وملك زاهر ونجلاء بدر ومن المتوقع أن تكون أحداث مشوقة وحماسية للغاية.

آخر أعمال منة فضالي

يذكر أن الفنانة منة فضالي شاركت في رمضان الماضي بمسلسل “كوبرا” بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، دنيا ماهر، معتز هشام، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.