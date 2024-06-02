"قصف جبهة" و"سينما 30" يختتمان الموسم المسرحي لقصور الثقافة بمحافظات شرق الدلتا

القاهرة - محمد ابراهيم -

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الجمعة، عروض الموسم المسرحي بإقليم شرق الدلتا الثقافي، حيث شهد المركز الثقافي بكفر الشيخ العرض المسرحي "قصف جبهة" لفرقة دمياط القومية، ضمن برامج وزارة الثقافة.

عرض قصف جبهة

دارت أحداث المسرحية داخل مسرح قديم حيث تمتزج الأزمنة والأماكن لتحكي رحلة جلال المعداوي للوصول إلى عرض أفكاره وما وصل إليه في حياته.

العمل تأليف وإخراج شريف صلاح الدين، تصميم إضاءة نور العباسي، أشعار أحمد سلامة، ألحان توفيق فودة، توزيع موسيقى عبد الله رجال، كيروجراف سلمى رزق، ديكور وملابس عبده عرابي، إسلام عبد الحافظ، مخرج منفذ أحمد الغزلاني، وبطولة أعضاء فرقة قومية دمياط المسرحية منهم ناصر البشوتي، هويدا مؤمن، عبده عرابي، محمد البحري، محمود الحفني، كريم العزبي، أحمد جمال، أمنية عيسى.

عرض سينما 30

وكان مسرح المركز قد شهد الأول العرض المسرحي "سينما 30" لفرقة قصر ثقافة كفر سعد المسرحية، تأليف محمود جمال، وإخراج عبد الله أبو النصر، ديكور وملابس محمد قطامش، أشعار د. طارق عمار، ألحان نبيل جرجس، دراما حركية د. أيمن علي، إضاءة عمرو الزغبي.

أحداث المسرحية تحكي عن حول حلم مخرج يتجسد في واقع عندما يتمنى أن يقوم بعمل فيلم ناطق للمرة الأولى في مصر ويتجه لقرية من قرى الشرقية في عام 1930 ليواجه صعاب من الإقطاعيين وعمدة القرية، ويواجه فوق ذلك انتشار الأمية وعدم إدراك أهمية الفن، وبالصبر والجلد يتولد داخل أهل القرية الموهبة وحب الفن وأهميته فيتعاملون معه بعد أن كان وسيلة لكسب بعض القروش إلى غذاء للروح والنفس، ويحتوي العرض على بعض مشاهد سينمائية تحاكي التاريخ والحاضر وحلم المستقبل، والعرض بطولة أحمد الشاذلي، سيد يوسف، أحمد شطا، محمد وحيد، مي الهندي، سيد سراج، منه أحمد، معتز أحمد بكري، أحمد محمد سليم، سعد محمد البسيوني.

لجنة التحكيم

حضر العرضين لجنة التحكيم المكونة من د. عبد الناصر جميل، المخرج محمد حجاج، والناقد أحمد هاشم، وهما إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

وقدم إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج 20 عرضا مسرحيا في هذا الموسم، حيث استقبل قصر ثقافة الزقازيق عروض محافظتي الشرقية والدقهلية، فيما استقبل المركز الثقافي بكفر الشيخ عروض محافظتي كفر الشيخ ودمياط، ضمن موسم مسرحي حافل لهيئة قصور الثقافة بجميع المحافظات.