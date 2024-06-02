عرض مسرحية الحلم ضمن فعاليات مهرجان طقوس السابع عشر

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رياض - احمد صلاح - عرضت مسرحية الحلم من انتاج فرقة طقوس، ضمن فعاليات مهرجان طقوس السابع عشر، برعاية نقيب الفنانين الاردنيين المخرج محمد يوسف العبادي، بحضور الفنانين العرب من الدول المشاركه بالمهرجان والفنانين الاردنيين.

انتجت المسرحية للعام ٢٠٢٤ وهي مسرحية للكبار تم اعدادها من قبل المخرج عيسى الجراح عن رواية الاستاذ منصور عمايره سجون من زجاج والمسرحية من تمثيل الفنانه رانيا سالم والفنان عبدالله ربابعه وسنغرافيا الفنان تيسير البريجي واخراج عيسى الجراح، وستقدم اولى عروضها في مسرح اسامه المشيني ضمن فعاليات مهرجان عشيات طقوس المسرحيه السابع عشر.

ومسرحيه الحلم هي مسرحية لها تداعياتها الخاصة التي تلقي بظلالها على حلم ضائع وحياة بائسة فهي مسرحية تتجة الى رحلة الاكتشاف لانسانة تعيش واقعا مؤلما وموحشا من تداعيات العيون التي تطاردها ولا ترحمها ولا تتركها في ما هي عليه حيث ان الشخصية تحاول لملمه اشياؤها ومغادة المكان التي تدعي انها مسجونة فيه بأرادتها دون ان يأخذها احد الى الزنزانة او يحاكمها احد، فهي تريد المشاركة والاحساس بها واعطائها حقها وكرامتها الضائعه التي لن يمنحك إياها احد سوا أنت.

إمرأه ذات تجربة مريره وظروف تريد أن تغير الواقع ولكن الظروف المحيطه بها والتحديات كبيره في طمسها وقتل ما بداخلها واذلالها وعدم راحتها حيث تريد لمدينتها ومكانها التي تحب ان تخرج عن صمتها وتتحدى وتحصل على حريتها وتنال ثقتها بنفسها وبالاخرين بقناعة وحب وأن تعيش لها حقوقها وهيبتها وكرامتها وأن تتمتع بكل ماهو لها حتى ترتاح وتأخذ حقها وتشعر بحريتها وامان عيشتها التي لاينغص احد عليها من كل الاخطار التي تحيط بها والتي تلوث المكان والهدوء وتقتل الحلم بداخلك والطموح إمراه تحلم كما تحلم النساء وتتنمنى كما يتمنى كل انسان ان يعيش بسلام وان تحقق حلمها وأن لا تتعرض الى أبشع صور المعاناة واللانسانية قضيتها اصبحت قضية كرامة وحرية وحقوق لكل العالم وهي تدافع عن مبادئ كانت قد وضعت واصبحت لا شي امام الانسانية وتطالب ان تمسح الغبار عن ما نعيشة من اضطهاد وان نتطلع الى الامل والمستقبل الذي سيحقق لها معنى الحياة.