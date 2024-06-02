نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاده الـ 67.. مالا تعرفه عن عملاق الفن "أحمد فؤاد سليم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، الذي شق طريقه في عالم الفن بأدواره المتميزة في المسرح والسينما والتلفزيون، وحاز على قلوب جماهيره بأدائه المميز.





من هو أحمد فؤاد سليم؟

ولد الفنان والممثل المصري أحمد فؤاد سليم في يونيو عام 1957، بمحافظة القاهرة، حيث تنتمي أصوله إلى محافظة الشرقية.





و درس فؤاد بكلية التجارة والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بسبب حبه للمسرح والتلفزيون، وتخرج من المعهد في عام 1978.

بداية مشواره الفني





بدأ أحمد فؤاد سليم مسيرته الفنية من بوابة المسرح، حيث قدم العديد من المسرحيات التي أبرزت موهبته وقدرته على تجسيد الشخصيات المتنوعة. من بين أبرز أعماله المسرحية:الصعايدة وصلوا (1989)، سفر حي، عرابي زعيم الفلاحين، قصة الموت، السبنسة،











أهم أعمال أحمد فؤاد سليم في الدراما:

تألق أحمد فؤاد سليم في الدراما بشكل كبير ولقب "بتعلب الدراما المصرية"، حيث قدم عدد من المسلسلات وأهمها:" أرض جو، الهروب، ذو النون المصري، الملك فاروق، حرب الجواسيس، الفرسان، السبع وصايا، يتربى في عزه، عايزة اتجوز، هجمة مرتدة، كلبش، الخواجة عبدالقادر، ابن حلال، بيت الرفاعي، والمعلم.

كما إنه قدم عدد من الأعمال السينمائية والتي على الرغم من قلتها لكن حققت نجاح كبير، وأصبح مؤخرًا النجم أحمد فؤاد سليم هو الصوت الرسمي لقناة القاهرة الإخبارية.

مشاركة الفنان أحمد فؤاد سليم في حرب أكتوبر:

شارك النجم أحمد فؤاد سليم ذكرياته في حرب أكتوبر وكشف عديد من الأمور، حيث كان وقتها في غرفة العمليات الخاصة بالجيش المصري، حيث قال أن الحرب لم تبدأ يوم 6 اكتوبر بل في اليوم الخامس من أكتوبر، وأن صاحب فكرة استخدام خراطيم المياه في تدمير خط بارليف كان المهندس الذي يعمل في السد العالي، وتم عبور القناة في 6 ساعات.

زواج أحمد فؤاد سليم





تزوج الفنان أحمد فؤاد من ابنة خالته وأنجب أربعة أبناء، حيث لا توجد لزوجتة اى ارتباط بمجال الفن.





آخر أعمال أحمد فؤاد سليم





يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فؤاد سليم، هو مشاركته في مسلسل «بيت الرفاعي»، الذي عرض في موسم رمضان 2024، بطولة الفنان أمير كرارة، ويضم العمل عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم: أمير كرارة، ميرنا نور الدين، أحمد رزق، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

وايضا شارك الفنان أحمد فؤاد سليم فى مسلسل “المعلم” الذى عرض فى الماراثون الرمضاني الماضي،ومسلسل “المعلم” من بطولة، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.