في عيد ميلاد أحمد فؤاد سليم.. تعرف على آخر أعماله

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، الذي شق طريقه في عالم الفن بأدواره المتميزة في المسرح والسينما والتلفزيون، وحاز على قلوب جماهيره بأدائه المميز.





ويقدم لكم دوت الخليج الفني تفاصيل آخر أعمال الفنان أحمد فؤاد سليم



مسلسل بيت الرفاعي

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فؤاد سليم، هو مشاركته في مسلسل «بيت الرفاعي»، الذي عرض في موسم رمضان 2024، بطولة الفنان أمير كرارة، ويضم العمل عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم: أمير كرارة، ميرنا نور الدين، أحمد رزق، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل بيت الرفاعي تدور أحداثه في إطار درامي شعبي اجتماعي، حيث يجسد أمير كرارة خلال أحداث العمل شخصية دكتور يعيش في نزلة السمان ويتناول العمل حكاية عائلته والصراعات في المنطقة.



مسلسل المعلم





كما شارك الفنان أحمد فؤاد سليم هو فى مسلسل “المعلم” الذى عرض فى الماراثون الرمضاني الماضي،ومسلسل “المعلم” من بطولة، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

قصة مسلسل المعلم





تدور فى عالم تجارة السمك والصراعات بين التجار، ويظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى ولكنه يواجه العديد من التحديات.