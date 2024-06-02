نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الحداد.. عمر كمال يؤجل طرح أغنيتة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر عمر كمال تأجيل طرح أغنيتة الجديدة التي تحمل اسم أنا بطل السوق، وذلك حدادا على رحيل والدة صديقه المطرب محمود الليثي.

عمر كمال يؤجل طرح أغنيتة الجديدة

وشارك عمر بوستر الأغنية على صفحة الفيسبوك، علق: تأجيل نزول أغنية "بطل السوق" المقرر نزولها اليوم لظروف وفاة والدة الفنان محمود الليثى "رحمة الله عليها"

أغنية “بطل السوق”

وكان الثنائي محمود الليثي وعمر كمال يستعدان لطرح ديو جديد بعنوان “بطل السوق” بالتزامن مع موسم الصيف الحالي، شارك عمر كمال جمهوره جزءا من الأغنية أثناء تسجيلها مع محمود الليثي، مؤكدا على طرحها فى الأسواق خلال أيام قليلة من الآن

عزاء والدة محمود الليثي

ومن جانبه، يتلقى اليوم المطرب محمود الليثي وشقيقه حمادة الليثي، عزاء والدتهما، بمسجد عمر مكرم، وذلك بعد أن رحلت عن عالمنا أول أمس الجمعة بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة نقلت على أثرها لإحدى المستشفيات، وشيع الجنازة من مسجد الحصري، وحرص عدد من الفنانين المقربين له على الحضور ومواساته أبرزهم، عبد الباسط حمودة، وفاء عامر، عمر كمال

آخر أعمال محمود الليثي

وكان آخر أعمال محمود الليثي هي أغنية تحمل اسم "الجدع" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلماته وألحانه، ومن توزيع باسم منير، وجاءت كلماتها كالتالي: بطلت يوم أعمل جدع مع ناس يا ناس ظلموا الجدع.. كدابين بياعين.. باعوا عمري من سنين.. أنا أنا أنا عب عويلة ويله جتكوا نيلة نيلة.. طلعوا بليلة أنتم عيال عيال أنتم شمال شمال.. حبة عيال عيال طب فين رد الجميل.. ده أنا بختى فيكوا مال.. انسوا بقى الموضوع.. طب حان وقت الرجوع شبعة من بعد جوع.. وكلامكم مش مبلوع.

أحدث أعمال عمر كمال

ويذكر أن عمر كمال قد روج لأحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "ولاد موت"، حيث شارك جمهوره بصورة تجمعه بالمطربان حمو بيكا وحسن شاكوش، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وظهروا في كواليس تصوير الكليب وهم يحملون الشوم، ولم يتم الكشف موعد طرحه، علق: "كل واحد كان سبب في أذية ولاد موت هيدفع التمن".