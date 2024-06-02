تعرف على سبب فشل زيجات نسرين طافش

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة نسرين طافش خلال لقائها في برنامج "كتاب الشهرة" من تقديم علي ياسين عبر قناة الجديد، عن سبب عدم استمرار زيجاتها السابقة، قالت: "حدث معي أكثر من مرة أنهم طلبوا أن أترك الفن، أكثر من مرة رجال ارتبطت بهم طلبوا أن اعتزل التمثيل ورجال كان شرطهم للزواج ترك التمثيل وأنا لن أترك التمثيل إلا بإرادتي أنا عندما أشعر أنني فقدت الشغف أو أريد تركيز طاقتي في شيء ما آخر".

سبب فشل زيجات نسرين طافش

وتابعت نسرين طافش: "أنا لما الرجل يكون جيد معي أكون من أطيب ما يكون، لكن أرحل وأترك عندما أشعر أن الرجل يريد التحكم والسيطرة، السيطرة والقيادة مش بالمعنى التقليدي بالعكس الشخصية القيادية هي اللي بتخليك تعبر عن نفسك، اعتبر نفسي امرأة حنونة جدا لدرجة إني معطاءة بالحب وأحب الشخص يكون معطاء، أنا أعشق الرجل الكريم، والكريم ليس فقط المادة والمال والهدايا والمجوهرات، الكريم بشهامته وبالمشاعر والوقت والكريم الذي يعطي للمرأة حقه".

إطلالة نسرين طافش في برنامج كتاب الشهرة



ظهرت نسرين طافش بفستان باللون الازرق اللامع بتصميم مميز وأنيق مجسم يكشف عن رشاقة جسمها، ونسقت مجوهرات باللون السيلفر علي الفستان مع مكياج مناسب وهادئ، اعتمدت تسريحة شعر مميزة ومناسبة لاطلالاتها والفستان الازرق

أحدث أعمال نسرين طافش

ومن ناحية اخري، يعرض لنسرين طافش في دور العرض السينمائية فيلم "بنقدر ظروفك"، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا في منطقة شعبية، وتضم أكثر من قصة حب، تجمع إحداها بين النجم أحمد الفيشاوي والنجمة مي سليم، وإعجاب من طرف الفنان محمود حافظ بالفنانة نسرين طافش، بالإضافة إلى إعجاب متبادل بين الفنان محمد محمود والفنانة عارفة عبد الرسول، فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة حمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

اخر اعمال نسرين طافش

وكان اخر اعمال نسرين طافش هو مسلسل “جوقة عزيزة” من تأليف خلودون قتلان، وإخراج تامر إسحاق، ويتناول المسلسل قصة شعبية درامية مشوقة لا تخلو من المواقف الطريفة، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب نسرين طافش كل من سلوم حداد، أيمن رضا، هبة نور، وسام حنا، عدنان أبو الشامات، على كريم، غنوة محمود، سليم صبرى، إيمان عبد العزيز، نورا رحال وعدد آخر من الفنانين.