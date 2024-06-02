نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاد أحمد فؤاد سليم.. كواليس دخوله عالم الفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، الذي شق طريقه في عالم الفن بأدواره المتميزة في المسرح والسينما والتلفزيون، وحاز على قلوب جماهيره بأدائه المميز.





ويقدم لكم دوت الخليج الفني كواليس دخوله عالم الفن





تحدث الفنان أحمد فؤاد سليم خلال لقائه فى برنامج “الستات” مع الإعلامية مفيدة شيحة، عن بدايات دخوله عالم التمثيل، بعد أن كان يعمل فى أحد المصانع، ثم قرر أن يلتحق بمعهد التمثيل لتنطلق مسيرته الفنية.

وقال أحمد فؤاد سليم: أنه كان يتمني الدخول فى عالم التمثيل منذ الصغر، وبعد أن عمل فى مصنع؛ قرر المجازفة والإتجاه إلى معهد التمثيل وبالفعل بدء فى أدوار بسيطة، وبعدها بقي فى المنزل لمدة عام ثم قرر السفر إلى السعودية ليدرس التمثيل.. قعدت فى البيت لمدة سنة وكنت متجوز وبحاول اعمل اى مشاركات بسيطة عشان تسند الحال لحد ما قررت أسافر السعودية وقعدت هناك سنة ونص وسفري إلى السعودية ساعدني كتير على التثقيف”.





آخر أعمال أحمد فؤاد سليم

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فؤاد سليم، هو مشاركته في مسلسل «بيت الرفاعي»، الذي عرض في موسم رمضان 2024، بطولة الفنان أمير كرارة، ويضم العمل عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم: أمير كرارة، ميرنا نور الدين، أحمد رزق، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل بيت الرفاعي تدور أحداثه في إطار درامي شعبي اجتماعي، حيث يجسد أمير كرارة خلال أحداث العمل شخصية دكتور يعيش في نزلة السمان ويتناول العمل حكاية عائلته والصراعات في المنطقة.



مسلسل المعلم





كما شارك الفنان أحمد فؤاد سليم هو فى مسلسل “المعلم” الذى عرض فى الماراثون الرمضاني الماضي،ومسلسل “المعلم” من بطولة، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

قصة مسلسل المعلم





تدور فى عالم تجارة السمك والصراعات بين التجار، ويظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى ولكنه يواجه العديد من التحديات.