بسبب "مش مهم الاسم".. معتصم النهار على جبال لبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ الفنان معتصم النهار، تصوير مسلسل «مش مهم الإسم»، اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، بالجبل، أمام كاميرات ليال راجحة.

تفاصيل مسلسل مش مهم الأسم

مسلسل مش مهم الأسم، عمل يتكون من 15 حلقة، تعرض خلال الموسم الرمضاني، وتدور أحداثه في إطار رومانسي إجتماعي، العمل من تأليف كلوديا مرشليان، إنتاج صادق الصباح، ويشارك معتصم البطولة الفنانة أندريا طايع.

نبذة عن الفنان معتصم النهار

ولد معتصم النهار في اليوم السادس من شهر ديسمبر في عام ١٩٨٤، في مدينة الرياض بالسعودية ثم عاد مع أسرته إلى سوريا، التحق معتصم النهار بكلية الحقوق، ولكنه تعرف على مجموعة من الأصدقاء بالمعهد العالي للفنون المسرحية، فانجذب لمجال التمثيل، وعلى الرغم من التحاقه بالمعهد العالي للفنون المسرحية إلا أنه استكمل دراسته بكلية الحقوق.

أحدث أعمال معتصم النهار

ومن ناحية اخري، يعرض لـ معتصم النهار حاليًا مسلسله «لعبة حب»، ويقدم خلاله شخصية مالك، الشاب الذي ينتمي إلى عائلة ثرية، لديه هواية صناعة الأحذية منذ الصغر، وعاش بعذاب نفسي بعد خسارة الأهل، قد كبر ضمن هذه البيئة الثرية، لكن ظلت روحه معلقة بهذا المكان، وسلوكه يشبه بيئة والدته الحقيقية، ثم تابع في هوايته حتى برز اسمه في مجال صناعة الأحذية عالميًا، مسلسل لعبة حب مأخوذ عن المسلسل التركي الذي حقق نجاحًا كبيرًا حب للإيجار، بطولة معتصم النهار، نور على، أيمن رضا، شكران مرتجى، جو طراد، ساشا دحدوح، أيمن عبدالسلام، حسن خليل، حازم زيدان، ساندي نحاس وبمشاركة حسام تحسين بك، إخراج فيدات أويار، ويعرض على MBC1، MBC مصر، وشاهد.

آخر أعمال معتصم النهار

والجدير بالذكر أن آخر أعمال معتصم النهار مسلسل صالون زهرة ويحكي المسلسل قصص النساء في صالون زهرة لتبادل همومهن ومشاكلهن، كما يحكي فيه قصصًا معاصرة للنساء وعلاقتهن بالرجل والأصدقاء وتدير الصالون امرأة اسمها «زهرة» والتي تقوم بهذه الشخصية الممثلة «نادين نجيم». يشارك في بطولة مسلسل «صالون زهرة 2»العديد من النجوم وأبرزهم معتصم النهار، طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي ابي سمرا، زينة مكي، نهلة داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال،لين غرة.