بعد 22 عامًا: مخرج "عائلة الحاج متولي" يكشف عن مفاجأة صادمة و"سر خطير" عن نهاية المسلسل...اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن المخرج محمد النقلي عن استجابته لطلب تغيير نهاية مسلسل "عائلة الحاج متولي"، الذي قام ببطولته الفنان الراحل نور الشريف.

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ET بالعربي"، أوضح النقلي أنه بعد الانتهاء من تصوير المسلسل، تلقى طلباً من جهة رسمية يفيد بضرورة تعديل النهاية نظراً لمضمون العمل الذي يتضمن تعدد الزوجات. وكان "النقلي" قد استلم توجيهات تقضي بجعل نهاية المسلسل عبارة عن حلم للشخصية الرئيسية التي يلعبها نور الشريف. ولكن، بعد المشاورات والتفكير المعمق، قرر فريق العمل تقديم نهاية بديلة حيث يظهر نور الشريف مع مصطفى شعبان في مشهد ينصح فيه الأب ابنه، بدلاً من جعل الأحداث مجرد حلم. المسلسل الذي عُرض لأول مرة في نوفمبر 2001، شهد مشاركة نخبة من نجوم الفن مثل ماجدة زكي، غادة عبدالرازق، سمية الخشاب، فادية عبدالغني، رجاء الجداوي وآخرين، وقد حقق شهرة واسعة بين الجمهور. يُعد هذا المسلسل مثالاً على التغييرات التي قد تطرأ على الأعمال الفنية استجابةً لردود فعل المشاهدين والمؤسسات.